Il est viré, l'OM ne rigole plus

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Les dirigeants marseillais, Pablo Longoria en tête, ne sont pas du genre à faire des cadeaux. Alors, c'est très clairement qu'ils ont prévenu Lilian Brassier que Roberto De Zerbi ne voulait plus de lui et qu'il devait partir.

Depuis quelques jours, la situation du défenseur prêté l'été dernier par le Stade Brestois à l'OM fait l'objet de nombreuses supputations, mais en ce premier jour du mercato d'hiver, le quotidien L'Equipe a le mérite de mettre les choses au point. Selon Baptiste Chaumier, Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont fermement fait savoir à Lilian Brassier qu'ils ne comptaient plus sur lui et que son départ était programmé pour ce mercato d'hiver, même si pour cela l'Olympique de Marseille va devoir rapidement trouver une solution avec Brest, puisque le club phocéen avait fait venir le défenseur en incluant une option d'achat obligatoire à 11 millions d'euros. Mais peu importe, Lilian Brassier est dorénavant persona non grata, aussi brutal que cela soit.

De Zerbi a tourné la page avec Brassier

𝐋𝐢𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐁𝐫𝐚𝐬𝐬𝐢𝐞𝐫, 𝐎𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐞𝐧 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐚𝐮 💯🔵⚪️ pic.twitter.com/Ou7AadpORD — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 4, 2024

Nos confrères ne laissent en effet aucune place au doute dans ce dossier. « L'entraîneur de l'OM n'est plus aussi convaincu de la capacité de Brassier à jouer sous la pression, du Vélodrome comme de l'adversaire, dans son style de jeu si particulier. Les dirigeants marseillais lui ont d'ailleurs clairement indiqué la sortie », précise le média sportif, qui précise que du côté de l'Olympique de Marseille, on est convaincu que le transfert du défenseur de 25 ans peut se terminer par une affaire financièrement totalement neutre. Plusieurs clubs seraient déjà venus aux renseignements dans ce dossier pas simple en raison de l'option d'achat, et notamment Lens, Nice, Nantes et Rennes.