Il donne un mois à l'OM pour rêver du titre

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Et si l'OM privait le PSG de titre ? Les rêves sont permis alors que les Marseillais sont revenus à 5 points de la tête grâce à une série de 6 victoires de rang. Toutefois, Eric Di Meco estime que seul le Classico donnera une estimation des chances de l'OM.

En 15 jours, la lutte pour le titre de champion de France a été totalement relancée. En 2022, les observateurs se demandaient si le PSG pouvait finir la saison invaincu. Un raisonnement qui n'aura pas survécu à la nouvelle année. Les Parisiens ont été battus à Lens puis à Rennes en deux semaines seulement. Ils ne rendront pas la copie parfaite mais ce n'est pas le plus grave pour Christophe Galtier. Au vu des prestations individuelles et collectives, les Parisiens sont redevenus prenables sur la scène nationale. En plus, Lens n'est plus qu'à 3 unités et derrière l'OM est à 5 points. Clairement, ces deux formations peuvent croire à un destin doré en juin prochain.

Le titre du PSG, l'OM devra le lui prendre sur le terrain

L'OM a peut-être les meilleures chances de damer le pion au club parisien. Son effectif est très complet, son public plus bouillant que jamais et ses résultats sont à coupler le souffle. C'est bien simple, plus personne n'arrête l'OM en France. Les Phocéens restent sur 6 succès d'affilée, entre novembre dernier et la reprise post-mondial. Des succès de prestige contre Monaco et Lyon, une claque administrée à Toulouse et beaucoup de maîtrise face à Troyes ou Lorient. Marseille a une belle tête de vainqueur comme le concède le plateau de Virage Marseille, l'émission foot de BFM Marseille.

Quand est-ce qu’on pourra dire « l’OM joue le titre ? » Assez bien synthétisé sur le plateau de #VirageMarseille cc @BFMMarseille pic.twitter.com/y0LVXcgqk1 — Romain Canuti (@romcanuti) January 16, 2023

Néanmoins, on se garde d'être trop optimiste pour l'heure. Se penser meilleur que le PSG est trop prématuré pour Eric Di Meco d'autant qu'il rappelle que l'OM a encore un rendez-vous face aux Parisiens au Vélodrome. Après la défaite du match aller, cette deuxième rencontre sera déterminante selon lui. « Le match contre le PSG arrive vite finalement, c'est fin février. Soit ils viennent te taper à la maison, tu diras bravo messieurs et tu vas te battre pour une place sur le podium, soit ça tourne bien... », constate t-il simplement. Sans sous-estimer l'importance des 18 autres matches, comment lui donner tort ? Monaco en 2016-2017 et Lille en 2020-2021 avaient su gagner une fois face au PSG pour le devancer au classement final.