Il arrive d'Italie, l'OM frappe fort dès le 1er janvier ‍!

Pur produit de l'AS Roma, Nicola Zalewski connaît une saison difficile à l'image de son club. Mis sur le banc depuis l'arrivée de Claudio Ranieri, le Polonais de 22 ans envisage logiquement un départ. L'OM fait partie de ses plus sérieux prétendants.

Roberto de Zerbi n'a pas apporté qu'un projet de jeu à l'OM, il a aussi offert de la visibilité au club phocéen sur la scène européenne. Marseille fait bien plus envie aux joueurs comme en témoignent les noms arrivés l'été dernier : Pierre-Emile Hojbjerg, Adrien Rabiot, Mason Greenwood, Geronimo Rulli. L'aura de l'ancien coach de Brighton est une aide non négligeable pour le duo Pablo Longoria-Mehdi Benatia, lequel regarde souvent en Serie A au moment de recruter. C'est encore le cas actuellement puisque l'OM suit attentivement le jeune joueur de la Roma Nicola Zalewski.

Formé à la Roma, le Polonais de 22 ans arrive en fin de contrat en juin prochain. Il ne compte pas prolonger son bail comme le confirme le journaliste Matteo Moretto sur X. Zalewski est beaucoup moins utilisé cette saison, entrant même rarement en jeu avec Claudio Ranieri sur le banc romain. L'OM discute actuellement avec la Roma concernant Zalewski. Les deux clubs ainsi que le joueur tentent de trouver une solution pour l'avenir, notamment pour les 6 derniers mois de contrat restants.

Idea Marsiglia per Nicola Zalewski.



L’esterno polacco non rinnoverà con la Roma e le parti sono alla ricerca di una soluzione per gennaio.



Il club francese ha chiesto informazioni.



Diverse squadre interessate per prenderlo gratis a giugno. pic.twitter.com/Xl9maZUTA7