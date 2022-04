Harit recruté par l’OM, surprise au mercato ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Prêté par Schalke 04 à l’OM cette saison, Amine Harit a longtemps été décevant mais démontre un excellent niveau depuis quelques semaines.

Relancé par Jorge Sampaoli à la surprise générale pour le money-time de la saison, Amine Harit a répondu aux attentes de son entraîneur à l'Olympique de Marseille. Buteur et passeur décisif contre Brest le 13 mars dernier, l’international marocain a enchaîné en Europa Conférence League et a de nouveau fait trembler les filets face à Saint-Etienne ce week-end. De retour sur le devant de la scène, Amine Harit n’est plus très loin d’être un titulaire aux yeux de Jorge Sampaoli désormais. Et tandis que Pablo Longoria n’avait aucunement l’intention de le recruter à l’issue de son prêt au mois de juin, la fin de saison tonitruante d’Amine Harit a rebattu les cartes. Au point que l’état-major de l’OM se pose désormais la question de savoir s’il ne serait pas judicieux de miser sur Amine Harit à l’issue de la saison avec un transfert définitif…

Schalke 04 veut vendre Amine Harit

Une ouverture existe pour l’OM dans ce dossier car selon les informations du média allemand Die Knappen, Schalke 04 n’a pas l’intention de récupérer Amine Harit à l’issue de la saison en raison de son salaire jugé trop important pour les finances du club allemand. Schalke 04 souhaitera donc vendre Amine Harit de manière définitive à la fin de la saison, ce dont Pablo Longoria pourrait profiter afin de négocier un prix à la baisse. Il y a quelques semaines au micro de Prime Video, Amine Harit avait en tout cas expliqué que rien n’était encore figé au sujet de son avenir. « L'avenir ? Franchement, je ne suis pas dans ça, je laisse ça à mon agent. Ce qui se passera en fin de saison se passera en fin de saison, et on verra ce qu'il se passera. Il y aura des discussions » avait lancé le Marocain après sa brillante prestation sur la pelouse du Stade Brestois. Les prochaines semaines seront décisives à Marseille afin de se positionner définitivement sur la suite à donner au dossier Amine Harit avec un recrutement ou pas au mois de juin prochain…