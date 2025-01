Hamza Igamane, la machine à buts marocaine qui fait rêver l'OM

Le départ d'Elye Wahi pourrait chambouler toute l'attaque marseillaise pour la deuxième partie de saison. L'OM s'intéresse à un buteur marocain qui explose.

L’OM reste attentif à de nombreux dossiers en attaque en raison de la perspective d’Elye Wahi de quitter la Provence dans les prochains jours. L’avant-centre intéresse des clubs allemands et anglais, et s’il compte bien rester à Marseille pour s’y imposer, ce n’est pas forcément l’avis de ses dirigeants ou de son entraineur en cas de belle offre. Pablo Longoria s’active donc sur plusieurs dossiers au cas où les choses s’accéléreraient dans la dernière ligne droite du mercato.

Le nom de Thijs Dalinga a été cité, histoire de récupérer l’ancien buteur de Toulouse, et il a du sens pour compléter l’attaque marseillaise. Mais le compte spécialisé Actu Foot Maroc dévoile l’intérêt de l’OM pour Hamza Igamane. Il s’agit là d’un joueur qui explose en Ecosse actuellement, puisqu’il empile les buts avec les Glasgow Rangers. Sa réussite a surpris tout le monde, car le joueur a été acheté 2,5 millions d’euros à Rabat, et a connu donc une acclimatation express au championnat écossais.

Je lance la propagande Hamza Igamane à l’OM🇲🇦💙🤍



🎂:22 ans



13 buts et 3 PD en 15 matchs cette saison avec le Glasgow Rangers



Arriver cet été du AS Far au Maroc il a eu une adaptation éclair au Rangers alors qu’il ne parle pas anglais (il parle que français et arabe)#TeamOM pic.twitter.com/XduFwWB8ab