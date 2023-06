Guendouzi a lâché l'OM, le coupable est trouvé

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Mattéo Guendouzi a vécu une deuxième partie de saison compliquée à l'OM. Il n'était plus assez utilisé en milieu de terrain par Igor Tudor. De quoi jouer sur sa motivation sur les derniers matchs comme l'a remarqué Bernard Pardo.

Le départ d'Igor Tudor est loin de n'avoir fait que des malheureux à l'OM. Dimitri Payet ou encore Mattéo Guendouzi ont du apprécier que le Croate fasse ses valises. Le premier n'a jamais eu la confiance de son entraîneur, n'entrant pas dans son système de jeu exigeant à 36 ans. Mais, la mise à l'écart la plus surprenante fut celle de Mattéo Guendouzi. Taulier du milieu marseillais lors de la phase aller et présent au Qatar pour le Mondial, Guendouzi a glissé sur le banc au fil de la deuxième partie de saison. Moins utilisé par son entraîneur, il a traîné sa misère sur les derniers mois de Ligue 1.

Guendouzi lâche Tudor, le Croate l'a bien cherché

La rancœur est présente chez l'ancien d'Arsenal et il n'a pas attendu longtemps avant de charger son entraîneur, lequel venait à peine de quitter l'OM. Il n'a pas accepté ses choix tactiques, notamment le fait que Tudor ne l'utilise pas suffisamment au milieu. De quoi aussi relativiser ses performances moins bonnes de la fin de saison. C'est un euphémisme de dire cela pour l'ancien olympien Bernard Pardo. Dans la Provence, il a mis en lumière le fait que Guendouzi ait lâché mentalement en cette fin de saison. Mais, Pardo lui trouve des circonstances atténuantes et ne se montre pas trop sévère avec lui.

« C’est délicat pour un joueur comme lui, qui commençait à être international, de le passer à droite, à gauche, au centre, très haut. Ça a dû être très difficile dans sa tête. Il s’est mis à la disposition du groupe et après il a lâché prise. [...] Je le comprends, ce n’est pas simple. Il a même perdu sa place dans le groupe France. Quand ça s’éternise, ça devient compliqué. On n’est pas aussi performant qu’à son poste. Tu es là pour rendre service, et, à l’arrivée, tu te fais taper dessus, tu prends les pots cassés », a t-il développé dans le journal marseillais. Au nouvel entraîneur olympien de remettre Guendouzi en confiance la saison prochaine pour retrouver le soldat fiable dont le milieu de l'OM a tant besoin.