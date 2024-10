Griezmann veut jouer à l’OM, « ‍il l’a toujours dit ‍»

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Antoine Griezmann n’a jamais caché son affection pour l’OM, un club dans lequel il se verrait bien comme l’a confirmé Dimitri Payet dans une interview accordée à France Bleu à l’occasion des 10 ans du nouveau Vélodrome.

Alors que les supporters de l’OM entendent régulièrement le nom de Paul Pogba ces derniers jours, voilà qu’un autre international français est associé au club phocéen en ce mois d’octobre. Tout fraichement retraité avec les Bleus, Antoine Griezmann fait toujours les beaux jours de l’Atlético de Madrid, où il est sous contrat jusqu’en juin 2026. Mais rien ne dit qu’un jour, « Grizou » ne viendra pas tenter l’aventure à Marseille si l’on se fie aux propos de Dimitri Payet. Dans une interview accordée à France Bleu à l’occasion des 10 ans du « nouveau » Vélodrome, comprenez depuis la fin des travaux de ce dernier, l’ex-numéro dix de l’OM a fait une révélation sur Antoine Griezmann.

Payet révèle l'amour de Griezmann pour l'OM

Interrogé sur la puissance du Vélodrome et l’impression qu’il laissait aux autres joueurs, Dimitri Payet a directement évoqué Antoine Griezmann, lequel aurait confié il y a quelques temps au Réunionnais son souhait de jouer à Marseille un jour. « Que ce soit dans ma carrière ou même en sélection (Équipe de France), on me parle souvent du Vélodrome. Beaucoup de gens ne peuvent pas venir à Marseille. Car c’est Marseille et ils sont dans des clubs, on va dire, plus huppés, mais qui rêveraient jouer dans ce Vélodrome. Et qui ont kiffé ça. La première personne qui me vient à l’esprit, c’est Grizou (Antoine Griezmann). Grizou, il a toujours dit qu’il voulait jouer à l’OM, que le Vélodrome pour lui… Et à chaque fois qu’on y allait avec la sélection, il était le plus heureux » a reconnu Dimitri Payet, qui ne serait donc pas si étonné que ça de voir un jour Antoine Griezmann poser ses valises à Marseille.

Depuis la signature d’Adrien Rabiot, plus rien ne semble impossible, pas même une arrivée de Pogba ou de Griezmann. Mais il faut bien le dire, la venue du natif de Mâcon dans la cité phocéenne serait la surprise du siècle, alors qu’Antoine Griezmann a déjà 33 ans et qu’il est encore lié à l’Atlético de Madrid pour un an et demi.