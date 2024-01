Vente OM ‍: Ça va être très fort, il l'annonce

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

La vente de l'OM à l'Arabie Saoudite est encore évoquée au lendemain d'une nouvelle désillusion sportive pour le club phocéen. L'informateur spécialisé Thibaud Vézirian se charge de rassurer les supporters.

C’est la soupe à la grimace ce lundi pour les supporters de l’Olympique de Marseille. Leur équipe devra une nouvelle fois faire l’impasse sur un beau parcours en Coupe de France, avec l’élimination aux tirs au but à Rennes dans un match (1-1) qui a eu beaucoup de mal à décoller, et où l’OM n’a jamais semblé réellement maitriser les choses. Le niveau de jeu de l’équipe inquiète, la capacité de Gennaro Gattuso à tirer le meilleur de son groupe ne convainc pas, et la stratégie de Pablo Longoria est impossible à comprendre sur le long terme. Autant d’éléments qui minent le moral des troupes chez les suiveurs du club provençal.

Vézirian remonte le moral des Marseillais

Mais, grand défendeur de la vente de l’OM à l’Arabie Saoudite, Thibaud Vézirian a choisi ce moment pour se montrer très prolixe sur les réseaux sociaux. Avec insistance et confiance, « TV » a rassuré ceux qui l’interpellaient, garantissant que la vente du club arrivait prochainement. A celui qui affirmait que la vente de l’OM était son seul espoir, il a ainsi répondu : « Tu peux, je suis très tranquille sur ce qui arrive. C’est l’évidence, et c’est archi-sourcé », a lancé le suiveur du dossier, avant de confirmer ses propos à plusieurs reprises. « On ne donne pas d’espoir ici, on bosse. Unfollow si tu n’es pas capable de suivre le dossier et bonne surprise du coup. Enjoy », a assuré Vézirian, pour qui les supporters marseillais vont pouvoir savourer le renouveau de leur club lors du rachat. « Tu vas être très content de ce qui arrive. Le jour et la nuit », a même avancé l’informateur, pour qui l’OM va être totalement transformé quand il aura changé de propriétaire.

Des effets d’annonce qui ont eu le don de faire énormément réagir, surtout à un moment où l’OM est loin de tous ses objectifs, que ce soit de remporter un titre avec la Coupe de France, d’aller chercher le podium en Ligue 1, ou de briller en Europe même si un beau parcours est toujours possible sur le plan continental. En tout cas, l’espoir est donné et redonné, alors que les certitudes ne sont pas si nombreuses. Si ce n’est que les dirigeants en place ont presque tous claqué la porte en dehors de Pablo Longoria, et que Frank McCourt, qui n’a jamais confirmé publiquement son intention de vendre, se désintéresse tout de même énormément de l’OM Champions Projets ces derniers mois.