Grégory Schneider, l'OM se venge et exige des excuses

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe jeudi soir, Grégory Schneider a attaqué l’OM en accusant publiquement le club phocéen de corruption. Le club phocéen attend autre chose que le communiqué lu à l'antenne et veut punir la chaîne.

Au détour d’un débat afin de savoir si l’Olympique de Marseille était « le plus grand club de France » ou non, le journaliste de Libération a craqué. « Je ne peux pas admettre de mettre le label de plus grand club français sur un club qui a fait ça au foot. C’est à dire qui a empoissonné les adversaires ? Qui a corrompu des arbitres ? Qui a corrompu des adversaires ? Qui a acheté une Ligue des Champions ? » a lancé le chroniqueur, dont les propos ont fait hurler les dirigeants de l’OM et en premier lieu le directeur de la communication du club phocéen Jacques Cardoze. Quelques minutes après la diffusion des propos de Grégory Schneider, l’état-major de l’OM était déjà vent debout afin d’exiger des excuses.

L'OM attend des excuses de La Chaîne L'Equipe

Cher, @SchneiderGrgory vos propos tenus ce soir sur la chaîne @lequipe sont insultants pour l’OM. Lorsqu’un journaliste n’a pas de preuve, il avance l’argument de l’intime conviction et laisse la haine et la jalousie se propager…Votre venin est tellement visible (1) ⬇️ — Jacques Cardoze (@JacquesCardoze) August 11, 2022

Vendredi soir, La Chaîne L’Equipe a publié de timides excuses. « Il nous a été rappelé hier (jeudi) que nous devons toujours rester vigilants et poursuivre notre métier de journaliste avec passion » a lu Giovanni Castaldi a l’antenne. Un mea-culpa très loin de satisfaire Pablo Longoria et les dirigeants de l’Olympique de Marseille puisque selon Mohamed Toubache-Ter, le club phocéen attend de plus franches excuses de la part de la Chaîne l’Equipe. « L’OM attend des excuses publiques suite à l’intervention de Grégory Schneider. L’Olympique de Marseille n'est absolument pas satisfait des explications très légères données le lendemain de l’émission » a publié le journaliste. Par ailleurs, plusieurs journalistes présents sur place à Brest dimanche ont fait remarquer que la direction de la communication de l’OM a pris la décision très forte de boycotter les questions de La Chaîne L’Equipe, en attendant de réelles excuses de la part de la chaîne sportive. Le début d’une guerre entre un club et un média, qui n’est pas sans rappeler certains épisodes au PSG par exemple par le passé.