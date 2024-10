Révélation sur Mason Greenwood, l'OM a tout compris

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

C’est sans contestation la recrue attendue avec le plus d’impatience par les supporters de l’Olympique de Marseille. Déjà décisif depuis son arrivée, Mason Greenwood a vu sa valeur marchande être en hausse après des débuts réussis.

L’Olympique de Marseille a décidé de ne plus rigoler et a mis le paquet sur le marché des transferts cet été pour reconstruire un effectif capable d’être performant en Ligue 1 après la décevante huitième place de l’an dernier. Parmi les nombreuses arrivées estivales du club phocéen, Maison Greenwood est celle qui a le plus fait parler. L’attaquant anglais de Manchester United a été recruté environ 25 millions d’euros plus des bonus de huit millions pour un contrat de cinq saisons sur la Canebière, et cela malgré ses ennuis avec la justice il y a deux ans. Un investissement non négligeable mais assumé par Pablo Longoria lors de sa conférence de presse d’intronisation. Déjà décisif avec cinq buts inscrits et une passe décisive en sept matchs de championnat, Greenwood a fait exploser le Vélodrome à plus d’un titre, mais l’OM ressort comme le principal gagnant de sa signature sur le plan économique.

Greenwood, une valeur marchande en hausse à l’OM

Des performances qui ne passent pas inaperçues sportivement mais surtout économiquement. D’après plusieurs spécialistes du foot business comme Transfermarkt, Football Transfers ou encore l’observatoire du football (CIES), la valeur marchande de Mason Greenwood (23 ans) est actuellement comprise entre 32 et 46 millions d’euros, une somme déjà supérieure à ce qu’a dû débourser la direction marseillaise pour attirer le jeune anglais dans ses filets. En d’autres termes, l’OM bénéficie déjà des débuts prometteurs de Greenwood, et le fait qu’il soit encore sous contrat pendant quatre ans et demi renforce l’idée que ce chiffre peut encore augmenter. Pablo Longoria a évoqué ces dernières semaines un projet sur trois ans et compte bâtir sur le moyen terme avec l’ancien de Getafe. Néanmoins, l’idée de réaliser une jolie plus-value peut commencer à trotter dans l’esprit de la direction, même si 50% du montant d’une future vente seront à verser aux Red Devils, eux aussi conscients du potentiel de leur ancienne pépite.