Giovanni Reyna a un plan B nommé OM

Indésirable au Borussia Dortmund où il a perdu sa place de titulaire, Giovanni Reyna est actuellement à la recherche d'une porte de sortie. L'Olympique de Marseille s'est positionné sur le dossier mais l'Américain donne sa priorité ailleurs.

Auteur de seulement 12 matchs disputés depuis le début de la saison, dont la plupart comme remplaçant, Giovanni Reyna n'entre clairement plus dans les plans d'Edin Terzić au Borussia Dortmund. Présenté comme un immense talent des États-Unis, le polyvalent milieu de terrain a du mal à confirmer tous les espoirs placés en lui. Le joueur de 21 ans possède toutefois encore une belle cote sur le marché des transferts et devrait facilement trouver un club compétitif où rebondir. Comme à l'OM qui apprécie particulièrement le profil de Giovanni Reyna. Le club de la cité phocéenne ne cache pas son intention de recruter l'Américain. Mais d'après les informations de La Tribune Olympienne, le joueur du BVB donne plutôt sa priorité à l'Angleterre ou à l'Espagne et considère la piste marseillaise comme un plan B.

➡️ Giovanni Reyna🇺🇸 considère l'option OM comme intéressante meme si sa priorité reste 🇪🇸🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Giovanni Reyna n'est pas insensible au charme de Marseille mais préfère visiblement évoluer dans un championnat plus prestigieux, comme la Premier League ou la Liga. La presse allemande avait évoqué l'intérêt du FC Séville. L'OM n'est pas enterré dans ce dossier mais convaincre l'homme aux 24 sélections avec la Team USA semble assez compliqué. Marseille poursuit ses recherches pour dénicher un nouveau talent offensif, comme Saïd Benrahma. Pablo Longoria discute avec West Ham pour parvenir à un accord, alors que le latéral gauche Ulisses Garcia vient de signer son contrat à la Commanderie. Giovanni Reyna s'éloigne de l'OM mais pourrait y être annoncé très proche en fonction de l'avancée du mercato hivernal. L'espoir de voir le joyau américain au Stade Vélodrome persiste toujours pour les supporters phocéens.