Gigot va recevoir une offre, l’OM lui fait ses valises

Par Eric Bethsy

Dans la dernière année de son contrat, Samuel Gigot n’entre plus dans les plans de l’Olympique de Marseille. Le défenseur central est poussé vers la sortie pendant ce mercato estival. Ses dirigeants attendent avec impatience le retour du PAOK Salonique qui a pris des renseignements sur la situation de l’indésirable.

Tout va très vite à l’Olympique de Marseille. En l’espace de quelques semaines, certains joueurs sont passés du statut de cadre à celui de banni. On pense au gardien Pau Lopez, à Chancel Mbemba, Jordan Veretout et à Samuel Gigot, probablement touché par sa situation. Le défenseur central de 30 ans, attaché au club phocéen, n’avait peut-être pas imaginé un tel revirement de situation. Mais le président Pablo Longoria doit réduire la masse salariale de l'effectif et se débarrasser des éléments entrés dans la dernière année de leur contrat.

Gigot intéresse le PAOK Salonique

A priori, Samuel Gigot ne devrait pas s’accrocher à l’Olympique de Marseille, lui qui fréquente actuellement l’équipe réserve entraînée par Jean-Pierre Papin. L’ancien joueur du Spartak Moscou attend sûrement la bonne offre pour partir. Le mois dernier, L’Equipe annonçait le Marseillais dans le viseur du LOSC. Mais la piste lilloise n’ a pas l’air d’avancer. Alors pourquoi ne pas envisager un avenir dans le championnat grec ? En effet, le journaliste Sacha Tavolieri révèle un intérêt du PAOK Salonique.

Le champion de Grèce, annoncé « à fond » sur le défenseur central marseillais, aurait pris des renseignements pour connaître la faisabilité de son transfert cet été. Notre confrère n’évoque pas le montant réclamé par la direction olympienne. En tout cas, le club grec a dû comprendre que Samuel Gigot n’était absolument pas retenu par ses supérieurs. Reste à savoir si le PAOK Salonique reviendra avec une offre concrète. Ce que l’Olympique de Marseille et son président Pablo Longoria attendent avec impatience.