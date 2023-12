OM ‍: Gift Orban, le coup ronflant de l'hiver ‍?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM ne s’interdit aucune folie sur le marché des transferts cet hiver, y compris dans le secteur offensif où le nom de Gift Orban est évoqué.

Véritable machine à buts, Gift Orban avait tapé dans l’œil du LOSC cet été afin de compenser un potentiel départ de Jonathan David. L’international canadien des Dogues est finalement resté dans le Nord de la France, ce qui a empêché Olivier Létang de conclure le deal avec La Gantoise pour l’attaquant nigérian de 21 ans. Auteur de 12 buts depuis le début de la saison, Gift Orban continue d’affoler les statistiques et ses performances n’ont pas uniquement retenu l’attention des dirigeants lillois.

En France, l’Olympique de Marseille est également attentif aux performances de Gift Orban et pourraient bondir sur l’opportunité de le recruter en cas de départ de… Vitinha. A en croire les informations du compte insider La Tribune Olympienne, il n'est pas à exclure que l’ex-attaquant de Braga quitte Marseille cet hiver puisque Pablo Longoria lui chercherait une porte de sortie sur le marché anglais. Pour rappel, Vitinha était très courtisé en Premier League avant son transfert à Marseille pour 32 millions d’euros et le club phocéen verrait son départ d’un bon œil alors qu’il a inscrit trois buts en Ligue 1 depuis le début de la saison.

Vitinha sur le départ de l'OM en janvier ?

Si ce transfert inattendu venait à se conclure, alors l’état-major olympien composé de Mehdi Benatia et de Pablo Longoria pourrait foncer sur Gift Orban, qui fait partie des profils étudiés par le club en attaque. Mais la concurrence sera rude pour l’avant-centre de La Gantoise, apprécié en Angleterre ou encore en Allemagne, où l’Eintracht Francfort est sur le coup puisque le club de Bundesliga n’a toujours pas recruté de remplaçant numérique à Randal Kolo Muani, parti au PSG cet été dans les dernières minutes du mercato. Et au vu de la somme rapportée par ce transfert, à savoir plus de 90 millions d’euros bonus compris, nul doute que Francfort aura les moyens de satisfaire les exigences de La Gantoise pour Gift Orban.