Gattuso, Longoria, McCourt, trois départs d’un coup à l’OM ‍?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’incertitude plane à tous les étages à l’OM, où personne ne voit Gennaro Gattuso poursuivre au-delà de la saison en cours. Au niveau de la direction, de gros doutes entourent l’avenir de Pablo Longoria et de Frank McCourt.

Tout allait bien à l’Olympique de Marseille il y a encore un an, lorsque Igor Tudor enchaînait les victoires et plaçait l’équipe sur le podium de la Ligue 1. Depuis le départ de l’entraîneur croate, les problèmes s’accumulent. Départ de Marcelino puis de Javier Ribalta, crise avec les supporters, incertitude autour de l’avenir de Pablo Longoria et possible vente du club. Les problèmes s’accumulent, ce qui place l’OM dans une position très instable à tous les étages. Un problème soulevé par Nicolas Filhol lors d’un live pour le site Football Club de Marseille.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

« Quelle est la politique du club ? C’est un peu sauve qui peut… On a exfiltré Vitinha avec un prêt magouillé, on récupère Moumbagna qui a l’air d’être une bonne pioche, Merlin a l’air d’être intéressant, tu repars avec des joueurs pas trop mal. Je ne sais pas où tu vas. Gattuso, je ne vois aucun intérêt à le garder et pourtant je suis le premier à dire que j’en ai marre que l’on change sans arrêt de coach. Mais j’en ai marre de changer de coach quand le coach que l’on perd est performant. Là, je ne trouve pas que Gattuso soit performant. J’espère qu’il va nous faire mentir avec une belle fin de saison mais pour l’instant, pour moi Gattuso c’est insuffisant » souligne le journaliste, qui estime que du changement au sein de la direction est également possible à la fin de la saison pour l’OM.

Gattuso sur le départ, Longoria et McCourt aussi ?

« Je ne vois pas quel est son style de jeu, son animation… J’ai beaucoup d’incertitudes, je ne sais pas où l’on va. Est-ce que Longoria sera encore présent la saison prochaine ? J’ai de gros doutes. Est-ce que McCourt veut garder le club plusieurs années ? Je ne sais pas non plus » a-t-il commenté. Du changement à tous les étages, c’est justement ce que souhaitent les supporters olympiens, qui n'ont jamais autant été favorables à une vente de l’Olympique de Marseille par Frank McCourt. Difficile en revanche d’affirmer que cela va arriver à la fin de la saison tant ce dossier mystérieux est plein de surprise.