Gallardo veut débarquer avec un cadeau pour l’OM

Par Eric Bethsy

Convoité par l’Olympique de Marseille après le départ d’Igor Tudor, Marcelo Gallardo fait partie des favoris de la direction olympienne. L’Argentin, libre de tout contrat, colle au profil défini par le président Pablo Longoria. Et souhaite débarquer avec une belle surprise pour le club phocéen.

L’Olympique de Marseille ne devrait plus tarder. Après la démission d’Igor Tudor la semaine dernière, le récent troisième de Ligue 1 s’active pour nommer un nouvel entraîneur. Si les noms de Christophe Galtier, Andoni Iraola et de Marcelino ont été énumérés, d’autres candidats correspondent davantage au profil recherché. Le média Foot Mercato indique que Marcelo Gallardo a pour le moment les faveurs du président Pablo Longoria.

🚨 ⚪️🔵🇦🇷🇮🇹 #Ligue1 |



◉ L'OM s'est entretenu avec Gallardo et Grosso, deux profils très appréciés en interne.



◉ Gallardo est tenté mais veut des garanties. Grosso l'est également mais il hésite à faire une saison en plus à Frosinone.



Avec @VFeuillette75… pic.twitter.com/x1Hu7Nv53r — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 10, 2023

Pour commencer, l’Argentin, dont la cote a grimpé au fil de ses succès à River Plate, et qui est principalement annoncé en concurrence avec l’Italien Fabio Grosso, est actuellement libre de tout contrat suite à son départ en décembre dernier. Sa philosophie de jeu semble plaire à la direction qui appréciera également l’initiative de son favori.

Gallardo veut convaincre Sanchez

En effet, la source chilienne La Hora nous apprend que Marcelo Gallardo, sans être certain de s’engager avec l’Olympique de Marseille, tente déjà de convaincre Alexis Sanchez de prolonger. L’ancien milieu offensif du Paris Saint-Germain et de l’AS Monaco se verrait bien travailler avec l’attaquant chilien sous ses ordres la saison prochaine. Pour rappel, le Marseillais en fin de contrat a entamé des discussions avec ses dirigeants.

Les deux parties n’ont pas encore trouvé un terrain d’entente. Et pendant ce temps-là, d’autres clubs intéressés, notamment en Angleterre et en Arabie Saoudite, pourraient lui transmettre des offres intéressantes. Reste à savoir si l’Olympique de Marseille et Marcelo Gallardo sauront présenter les bons arguments. Une chose est sûre, c’est que le coach argentin frapperait déjà un gros coup s’il permettait au club phocéen de conserver son meilleur buteur.