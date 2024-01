Flop en vue à l'OM, Daniel Riolo exaspéré

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Cette fin de mercato hivernal promet d'être mouvementée à l'OM. Parmi les joueurs qui plaisent beaucoup à la direction phocéenne : Giovanni Reyna.

Après avoir signé un nouveau latéral, en la personne de Quentin Merlin, l'OM veut enchainer avec un élément offensif. Pablo Longoria a multiplié les pistes ces derniers jours et semble s'être rabattu sur Giovanni Reyna. En manque de temps de jeu du côté du Borussia Dortmund, l'Américain de 21 ans n'est pas contre un nouveau challenge. Dans ce dossier, l'OM s'est entendu avec le club de la Ruhr pour un prêt avec option d’achat. Reyna va étudier les autres options avant de donner sa réponse à l'OM mais il pourrait bien être la perle rare recherchée par les Phocéens dans ce mercato. Cependant, cette piste ne plait pas à tout le monde. Ce n'est pas Daniel Riolo qui dira le contraire.

Reyna, l'OM encore dans le faux ?

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a en effet donné son avis sur une arrivée du joueur de 21 ans sur la Canebière dans les prochaines heures. « À chaque fois que l’OM est sur un mec, qu’ils veulent un gars, t’as l’impression qu’ils font un pari. On jette la pièce. Tu n’as pas un gars où on dit ah yes, non là c’est ouais, ok. Il faisait quoi ? Il ne jouait pas tout le temps », a notamment indiqué Daniel Riolo, qui voudrait voir des valeurs sûres recrutées par Pablo Longoria plutôt que des joueurs à relancer. C'est l'avis de plus en plus de fans de l'OM, lassés par les résultats moyens de leur équipe. Ce samedi soir contre Monaco, déjà plus le droit à l'erreur pour des Phocéens récemment éliminés de la Coupe de France et qui sont dans le flou le plus total. Gennaro Gattuso va devoir trouver les bons ingrédients pour changer la donne sous peine de se mettre en danger.