Fini l'OM, Pau Lopez va bien retourner en Italie

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Après trois années passées à l'OM, Pau Lopez va s'en aller cet été. Le gardien espagnol a été séduit par le projet de Côme, le promu en Serie A. On est parti vers un prêt avec option d'achat pour Pau Lopez.

Après Steve Mandanda et Pau Lopez, l'OM va devoir trouver un nouveau rempart pour garder ses buts la saison prochaine. Passé derrière l'emblématique Mandanda, Lopez s'est montré solide au cours des trois dernières années. Néanmoins, Marseille comme l'Espagnol sont d'accord pour mettre fin à leur collaboration. Cela tombe bien puisque Pau Lopez est convoité par Côme, promu ambitieux en Serie A. Avec comme actionnaires Cesc Fabregas et Thierry Henry notamment, le club lombard ne compte pas faire de la figuration en Serie A. Ancien gardien de la Roma et décisif avec l'OM en Ligue Europa la saison dernière, Pau Lopez a le profil du taulier si précieux pour Côme.

Pau Lopez à Côme, c'est quasiment fait

Annoncé depuis plusieurs jours dans la presse italienne, le transfert de Pau Lopez est pratiquement acté selon les informations du célèbre journaliste Gianluca Di Marzio. Ce mardi, il a indiqué que le gardien espagnol de 30 ans avait accepté l'offre de Côme et « faisait pression » avec ses agents pour que le dossier aboutisse vite. Di Marzio parle d'un prêt avec une option d'achat de 5-6 millions d'euros. L'OM et Côme discutent actuellement des derniers détails du contrat.

C'est la fin logique d'une belle aventure pour Pau Lopez sur la Canebière. L'OM et son nouvel entraîneur Roberto de Zerbi privilégient un gardien plus jeune pour l'avenir. Les dirigeants marseillais pensent notamment au Français de Leeds Illan Meslier, à Brice Samba (Lens) qui pourrait faire son retour à l'OM. Enfin, il n'est pas impossible de voir Ruben Blanco passer numéro 1 dans la hiérarchie dès cet été.