Eric Roy de retour, l’OM ne doit pas tomber dans le piège

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Malgré les bons résultats de l’intérimaire Jean-Louis-Gasset, l’Olympique de Marseille devrait nommer un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Le nom d’Eric Roy a été conseillé dans un débat. Mais le profil du coach brestois ne fait pas l’unanimité.

Auteur d’une saison bluffante avec Brest, Eric Roy pourrait être sollicité dans les mois à venir. Une formation plus ambitieuse risque de toquer à sa porte. Et pourquoi pas l’Olympique de Marseille qui devrait remplacer l'intérimaire Jean-Louis Gasset cet été ? D’autant que l’ancien milieu de terrain a porté le maillot du club phocéen. Son profil a donc été plébiscité par Eric Di Meco. Mais dans ce débat animé sur RMC, Jérôme Rothen a invité à ne pas se laisser aveugler par les bons résultats de l’actuel deuxième de Ligue 1.

🗣️ Di Meco: "Tu fais une fixette sur les entraîneurs qui n'ont pas de nom. Toi tu ne penses pas qu'avant d'avoir un nom il faut peut-être commencer et avoir sa chance"



Éric Roy est-il un grand entraîneur ? Les avis divergent en plateau. pic.twitter.com/qtwau3ryCu — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 4, 2024

« Pour moi un bon entraîneur doit passer des étapes, a estimé le consultant de la radio. On va peut-être rester vigilant sur l’étape qu’il est en train de passer avec Brest. Il faudra déjà finir la saison confirmer la place en Ligue des Champions, je leur souhaite parce qu'ils le méritent pour l'instant, et l'année prochaine peut-être confirmer encore avec Brest, découvrir la coupe d'Europe en tant qu'entraîneur. »

Rothen pointe l'âge de Roy

« On ne va quand même pas comparer Franck Haise, avec tout qu'il a réalisé à Lens, avec Eric Roy quand même ! (...) Eric Roy, un grand entraîneur si Brest termine deuxième de Ligue 1 cette saison ? Non, pas du tout, a répondu l’ex-Parisien. Je ne lui souhaite pas mais ça peut être un feu de paille. C'est un exploit incroyable mais il y a des catégories et des caps à passer. On va peut-être attendre avant de dire que c'est un grand entraîneur. Ce n'est pas en entraînant Brest que tu dis que tu es un grand entraîneur. »

« Entraîner Brest aujourd'hui, ce n'est pas la même chose qu'entraîner Marseille avec la pression au quotidien. Je connais Eric, on a joué pas longtemps ensemble à Troyes. Je pense qu'avec sa façon de voir les choses, il aura du mal à passer le cap des grands entraîneurs. Après il est aussi rattrapé par l'âge, 56 ans... Tu peux entraîner. Mais à cet âge-là, les grands entraîneurs ont déjà un palmarès », a souligné Jérôme Rothen.