L'OM terrorrise Benfica pour une raison simple

Par Mehdi Lunay

Benfica et l'OM vont se retrouver en quart de finale de la Ligue Europa. Les Portugais visent clairement une place en demi-finale de C3. Cependant, jouer le match retour au Vélodrome ne les enchantent guère.

Benfica-OM, c'est une belle affiche à l'échelle européenne. On est en présence de deux anciens vainqueurs de la Ligue des champions. Sur la Canebière, tout le monde se souvient de la confrontation en demi-finale de C1 1990 avec la fameuse main de Vata au match retour. Depuis le tirage au sort de vendredi, les fans marseillais clament leur joie de retrouver Benfica en coupe d'Europe. C'est d'autant plus vrai que le club portugais n'est pas en forme en ce moment et apparaissait comme l'un des meilleurs tirages possibles pour l'OM, aux côtés de Liverpool ou du Milan AC. Sur le papier, Benfica peut aussi être heureux d'avoir tiré Marseille.

Benfica craint l'ambiance du Vélodrome

En conférence de presse, l'entraîneur du club lisboète Roger Schmidt n'a pas caché son ambition de rejoindre les demi-finales de la Ligue Europa. Néanmoins, il a voulu tempérer l'optimisme de certains supporters portugais. Selon lui, le match contre l'OM ne sera pas évident. Une analyse basée sur la qualité de l'adversaire phocéen mais aussi sur le fait que le match retour se disputera au Vélodrome. Le bouillant stade marseillais impressionne l'entraîneur allemand.

« Marseille est un très bon club, expérimenté dans le football continental. On a pu affronter Toulouse et on sait que les équipes françaises ont beaucoup d’individualités de qualité. Nous savons que ce n’est pas facile de jouer au stade Vélodrome. En plus, nous devons jouer le match retour à Marseille. Nous avons besoin d’une performance dans notre stade. Nous sommes confiants dans notre capacité à atteindre les demi-finales. C’est notre nouvel objectif en Ligue Europa, être la meilleure équipe et battre Marseille. Ce n’est pas facile, mais c’est ce que nous espérons », a t-il confié. Face au poids du Vélodrome, Benfica pourra quand même s'appuyer sur son invincibilité à domicile contre les clubs français.