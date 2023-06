Entre l’OM et le pactole saoudien, Sanchez n’a pas hésité

Dans : OM.

En fin de contrat à l’Olympique de Marseille, Alexis Sanchez a reçu une offre alléchante en Arabie Saoudite. Le club d’Al-Fateh lui a présenté un contrat énorme. Mais pour l’attaquant chilien, l’aspect financier passe clairement au second plan.

L’Arabie Saoudite pourrait bien devenir la destination à la mode. Après Karim Benzema, qui s’est officiellement engagé avec Al-Ittihad, d’autres grands noms comme N’Golo Kanté envisagent de le suivre. C’est en tout cas l’objectif des clubs saoudiens qui se montrent particulièrement actifs sur le marché européen. De son côté, Al-Fateh a jeté son dévolu sur Alexis Sanchez.

Sanchez veut jouer la LdC

L’attaquant en fin de contrat à l’Olympique de Marseille a reçu une offre avec un salaire annuel à 10 millions d’euros ! Il est clair que le club phocéen ne peut pas rivaliser sur le plan financier. Heureusement pour le pensionnaire du Vélodrome, son meilleur buteur privilégie l’aspect sportif. En contact avec l’entourage d’Alexis Sanchez, le média El Mercurio affirme que le Chilien ne compte même pas étudier la proposition d’Al-Fateh. L’ancien joueur de l’Inter Milan veut continuer à jouer dans un championnat compétitif en Europe.

Mieux, le Marseillais a pour objectif de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Une bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille même si le club devra valider sa qualification en passant par le troisième tour préliminaire. La direction olympienne devra également se méfier de Galatasaray, le champion de Turquie étant particulièrement insistant auprès d’Alexis Sanchez, prévient la source espagnole Relevo.

Pas de quoi décourager Pablo Longoria dans ses échanges avec l’international chilien. « On l'a dit à son agent, notre intention est de continuer avec Alexis, mais l'économie c'est autre chose. Quand on voit l'Arabie Saoudite ces derniers jours... On est à l'écoute, les discussions ont commencé de façon positive. On est maintenant dans une conversation. C'est ce qu'on s'était dit. On lui a proposé un meilleur salaire que ce qu'il avait cette saison », révélait le président marseillais lundi.