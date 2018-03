EL : En taille patron à Bilbao, l'OM file en quarts

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe, Liga.

Face à l'Athletic Bilbao, l'Olympique de Marseille a tranquillement validé son billet pour les quarts de finale de l'Europa League (2-1).

Une semaine après sa belle victoire 3-1 au Vélodrome, le club phocéen n'avait plus qu'à finir le travail dans la chaude ambiance de San Mamés. Et suite à une première demi-heure équilibrée, cela allait être le cas puisque Payet provoquait puis transformait un penalty en prenant Herrerin à contre-pied (0-1 à la 38e). Au retour des vestiaires, Marseille continuait à être sérieux, et doublait même la mise grâce à Ocampos, qui trouvait le chemin des filets d'une belle frappe croisée après un débordement depuis le côté gauche (0-2 à la 52e).

L'OM se mettait donc à l'abri, mais suite à une magnifique parade de Mandanda sur un coup-franc de Benat (71e), Marseille encaissait un but de Williams, à l'affût dans la surface après un cafouillage de Rami (1-2 à la 74e). Mais Bilbao se rendait finalement la tâche impossible puisqu'Aduriz prenait un deuxième carton jaune synonyme d'expulsion (76e)... L'OM remporte donc ce match retour (2-1), et file en quarts de finale de la C3 pour la première fois depuis 2009 et l'ère Deschamps.