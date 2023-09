Écœuré, l’OM officialise le départ de Marcelino

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dans un communiqué publié ce mercredi en début d’après-midi, l’OM regrette la situation déplorable du club depuis lundi soir et confirme le départ de Marcelino, démissionnaire et qui ne sera donc pas sur le banc à Amsterdam jeudi.

Marcelino et l’Olympique de Marseille, c’est officiellement terminé. Dans un communiqué publié ce jeudi, le club phocéen confirme le départ de l’entraîneur espagnol, deux mois seulement après son arrivée sur le banc pour succéder à Igor Tudor. « Dans la continuité du communiqué publié hier soir au sujet de l'équipe dirigeante, l'Olympique de Marseille considère que les événements du 18 septembre dernier ne permettent pas à Marcelino et à son staff technique d’exercer dans de bonnes conditions la fonction pour laquelle ils ont été engagés » explique le club phocéen dans un communiqué avant de poursuivre.

« En conséquence de cette situation déplorable, Marcelino et son staff ne poursuivront pas leur mission à l'Olympique de Marseille. Au vu du contexte, l’ensemble du club est extrêmement déçu de devoir faire face au départ d'un entraîneur et d'un staff technique, arrivés à Marseille seulement le 23 juin et pleinement engagés auprès du club, pour des raisons extra-sportives » détaille l’OM dans son communiqué. Pancho Abardonado, épaulé par Jean-Pierre Papin et David Friio, assurera l’intérim au minimum pour le match de jeudi contre l’Ajax Amsterdam tandis que l’incertitude est toujours totale quant à l’avenir de Pablo Longoria.