OM : McCourt menteur ? Le maire de Marseille se méfie

Dans : OM.

Après avoir rencontré lundi Frank McCourt, le maire de Marseille semble beaucoup plus prudent que lors de ses premières déclarations concernant le propriétaire de l'OM.

Maire socialiste de Marseille, Benoît Payan a été l’un des premiers interlocuteurs de Frank McCourt lorsque ce dernier est descendu de son avion privé en provenance des Etats-Unis. Venu dans la cité phocéenne pour remettre de l’ordre à l’Olympique de Marseille après le coup de théâtre du week-end dernier, le milliardaire américain avait mis des étoiles dans les yeux du maire marseillais. Gagner la Ligue des champions, un gros budget pour renforcer l’OM, Benoît Payan était un élu comblé après sa rencontre avec Frank McCourt. Mais deux jours plus tard, l’élu se fait un peu plus prudent au moment d’évoquer le réel effort que s’apprête à faire le propriétaire de l’OM. Et si la Ligue des champions est toujours au menu du club dirigé désormais par Pablo Longoria, il faudra être patient pour revoir la Coupe aux grandes oreilles revenir autour du Vieux Port.

Frank McCourt joueur de flûte ?

S’exprimant dans les colonnes de L’Equipe, Benoît Payan a clairement mis la pédale douce. « Je n'ai pas parlé de gagner la Ligue des champions demain, ni même dans deux ou trois ans, il ne faut pas tomber dans la caricature et susciter l'emballement. Mais McCourt n'a pas le choix. Il me dit que le club n'est pas à vendre, qu'il n'a jamais été à vendre, qu'il ne le sera pas. Alors s'il veut rester, il doit avoir les objectifs les plus hauts possibles, ce n'est pas possible autrement pour un club qui a déjà gagné la plus prestigieuse des compétitions de clubs, pas vivable. Il doit mettre en adéquation ses actes avec ses mots. On verra de toute façon s'il nous a joué de la flûte », a concédé le maire de Marseille, qui change quand même radicalement d’attitude, lui qui était très enthousiaste lundi soir.