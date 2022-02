ECL : Efficace, l’OM valide son ticket pour les huitièmes

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Seizième de finale retour de l’Europa Conférence League :

Azersun Arena, Bakou.

Qarabag FK - Olympique de Marseille : 0-3 (1-3 à l'aller).

Buts : Gueye (12e), Guendouzi (77e) et De La Fuente (90e+2) pour l’OM.

Une semaine après sa belle victoire 3-1 au Stade Vélodrome, l’Olympique de Marseille a assuré l’essentiel lors de son déplacement en Azerbaïdjan lors de ce seizième de finale retour de l’Europa Conférence League (3-0).

Avec deux buts d’avance après le match aller, le club phocéen n’avait plus qu’à assurer le coup à Bakou. Mais afin d’enfoncer le clou, l'OM réussissait à ouvrir la marque rapidement face à une accrocheuse équipe de Qarabag. Sur une ouverture de Payet depuis le côté gauche, Gueye trouvait effectivement le chemin des filets en force du gauche avec l’aide du poteau (0-1 à la 12e). Suite à ce but, Marseille pensait subir l’égalisation de Wadji (34e), mais l’attaquant sénégalais et son entraîneur demandaient à l’arbitre de refuser le but pour une main.

𝗣𝗮𝗽𝗲 𝗚𝘂𝗲𝘆𝗲 🤝 @dimpayet17 pour l'ouverture du score 🎥pic.twitter.com/QSCgHzI0fU — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 24, 2022

Un joli geste de fair-play qui ne permettait pas à l’OM de relever la tête, puisque Qarabag poussait fort mais Mandanda (44e, 76e), Caleta-Car (49e) ou Kamara (65e) veillaient au grain. Jusqu'à la délivrance quand Guendouzi tuait tout suspense d’une frappe tendue du droit après un nouveau service de Payet (0-2 à la 77e). Dans le temps additionnel, De La Fuente alourdissait encore un peu plus l'écart en marquant son premier but sous le maillot de l'OM après un bon travail d'Under (0-3 à la 92e).



⏱ 90’ | 0️⃣ - 3️⃣



𝗧𝗘𝗥𝗠𝗜𝗡𝗘́ ! L’OM se qualifie pour le prochain tour de l’@europacnfleague 💪

Nos Olympiens connaitront demain leur adversaire pour les 1/8e de finales 🔜#QFKOM | #UECL pic.twitter.com/dw5c0PfYWK — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 24, 2022

Grâce à cette nouvelle victoire européenne et un score cumulé de 6-1, l’équipe de Jorge Sampaoli valide donc sa qualification pour les huitièmes de finale de l’Europa Conférence League. L’OM connaîtra son futur adversaire dès ce vendredi à l'issue du tirage au sort, qui aura lieu à 12 heures à Nyon au siège de l'UEFA. Lors de celui-ci, Marseille tombera sur LASK, La Gantoise, l'AS Roma, l'AZ Alkmaar, le Feyenoord Rotterdam, Copenhague ou le FC Bâle.