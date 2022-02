OM : But de la main annulé, polémique énorme à Qarabag

Dans : Europa Conference League.

Par Alexis Rose

Après avoir ouvert le score par l'intermédiaire de Pape Gueye dans le premier quart d'heure de jeu, l’Olympique de Marseille pensait subir une énorme injustice arbitrale. Mais le buteur de Qarabag et son entraîneur en ont décidé autrement.

Scène assez surréaliste sur le terrain de l’Azersun Arena de Bakou ce jeudi soir lors des 16es de finale retour de l’Europa Conférence League. Alors que Qarabag pensait avoir égalisé avec un but de Wadji à la 34e face à Marseille, l’arbitre est finalement revenu sur sa décision d’accorder le but. Tout simplement parce que l’attaquant sénégalais a avoué avoir marqué de la main dans son duel avec Mandanda, ce qui était plus qu'évident sur les images, mais pas tant que ça à vitesse réelle.

Séquence incroyable avec ce but validé pour Qarabag après un remake de la main de Dieu, les Marseillais sont furieux ! 👋😳#QFKOM #UEL ▶️ : https://t.co/zCpw9j88r0 pic.twitter.com/u6LFAwXaSB — Canal Football Club (@CanalFootClub) February 24, 2022

C’est bien lui, Gurban Gurbanov, qui fait changer la décision https://t.co/3jUFEbKGqW — Mathieu Grégoire (@Serguei) February 24, 2022

Privé de l'arbitrage vidéo dans cette nouvelle Coupe d’Europe, Bartosz Frankowski a donc profité de ce geste fair-play pour corriger son erreur. Un évènement qui fait couler beaucoup d’encre sur les réseaux sociaux, surtout que ce but pourrait valoir son pesant d’or en fin de soirée si Qarabag venait à être éliminé par l'OM pour un seul petit but par exemple. Mais pour le coup, l'absence de la VAR fait presque autant parler que cette injustice finalement réparée.