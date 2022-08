Dieng, sa décision choc qui fait grincer l’OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Depuis plusieurs jours, l’OM négocie le transfert de Bamba Dieng avec plusieurs clubs de Premier League pour un montant avoisinant les 15 ME.

Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2024, Bamba Dieng n’entre pas vraiment dans les plans d’Igor Tudor cette saison. Au vu de la situation contractuelle de l’international sénégalais, Pablo Longoria a acté la décision de le vendre et les courtisans de Bamba Dieng ne manquent pas sur le marché des transferts. Ecarté du groupe olympien pour le déplacement à Brest dimanche soir, l’ex-attaquant de Diambiars est courtisé par Fulham, Crystal Palace ou encore Everton, trois clubs capables de combler les exigences marseillaises, dont le président Pablo Longoria attend entre 12 et 15 millions d’euros pour Bamba Dieng. Cela étant, l’attaquant de l’OM est également ciblé par des clubs de Ligue 1 dont Nice et Lorient. Et à la surprise générale, Bamba Dieng a fait part à son agent de son envie de rejoindre les Merlus.

Bamba Dieng veut signer à Lorient

Preuve que Bamba Dieng veut signer à Lorient, son agent est ce mardi au centre d’entraînement du club breton afin de discuter avec les Merlus. Une très mauvaise nouvelle pour l’Olympique de Marseille dans la mesure où Lorient est de loin le club le moins en mesure de s’aligner sur les requêtes de l’OM pour s’offrir Bamba Dieng. Et pour cause, le club présidé par Loïc Fery ne semble pas capable de proposer mieux qu’un prêt pour recruter l’attaquant phocéen, une solution qui ne convient pas du tout à Marseille. « Le joueur a envie d’aller à Lorient malgré la complexité du deal » écrit ce mardi l’insider Mohamed Toubache Ter. Reste maintenant à voir si Lorient est en mesure de payer un transfert sec pour s’offrir les services de Bamba Dieng. Le journaliste croit par ailleurs savoir que Nice, l'autre club français intéressé par l'attaquant de l'OM, est très chaud sur le dossier. Lucien Favre a validé le profil de Bamba Dieng et le Gym est en passe de formuler une offre avoisinant les 10 millions d'euros plus des bonus à l'Olympique de Marseille pour l'international sénégalais. Du côté des supporters olympiens, on espère que Pablo Longoria ne commettra pas l'erreur de vendre l'attaquant marseillais dans un concurrent pour les places européennes.