Dieng et l'OM, malaise à cause du mercato

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré un besoin évident de vendre afin de renflouer ses caisses, l’OM n’a cédé aucun élément lors du mercato d’hiver.

Régulièrement cités comme de potentiels candidats au départ, Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara, titulaires indiscutables aux yeux de Jorge Sampaoli, sont restés à Marseille. C’est également le cas de Bamba Dieng, qui a fait l’objet de vives sollicitations en Premier League, où son nom a circulé à Crystal Palace, Burnley ou encore Newcastle et Aston Villa. A la surprise générale, l’Olympique de Marseille était ouvert au départ de Bamba Dieng en cas d’offre comprise entre 10 et 15 millions d’euros. A la fin du mercato, Pablo Longoria a même proposé à Bamba Dieng une porte de sortie en Turquie, les dirigeants de Galatasaray s’étant renseignés. Mais désireux de continuer à progresser à Marseille, le champion d’Afrique sénégalais a refusé la proposition de son président. A en croire Florent Germain, qui s’est exprimé à ce sujet dans le podcast « After Marseille » sur RMC, Bamba Dieng a d’ailleurs été vexé par l’attitude des dirigeants de l’OM.

Dieng vexé par Longoria au mercato d'hiver ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bamba (@dieng_ahmadou_bamba)

« Milik ne va pas jouer contre Saint-Etienne. L’OM ne prendra pas non plus de risque pour la réception du PAOK Salonique (7 avril). Il y a une fenêtre entre le match de Montpellier et le match retour d’Europa Conférence League pour se faire les jambes. Ensuite, il y a le PSG le 17 avril. Je pense qu’il y a une fin de saison qui sera intense pour Marseille avec des gros matchs contre Paris, Strasbourg, Lyon, Rennes… Le staff de l’OM va mettre Milik dans de bonnes conditions à priori sans se précipiter pour qu’il puisse faire ce sprint final à partir de mi-avril. Peut-être que cette absence va permettre aussi à Marseille de relancer Dieng qui au contraire de Gueye qui est revenu très fort de la CAN, ne joue plus depuis son retour au mois de février. Je crois d’ailleurs savoir que Dieng a été vexé que l’OM ait essayé de le vendre au mercato d’hiver. C’est plus compliqué pour lui, jusqu’au dernier moment Marseille a essayé de lui trouver une porte de sortie en Turquie, ça a joué sur son moral » a lancé le correspondant de la radio à Marseille, qui croit savoir que Bamba Dieng n’a pas apprécié que l’OM le pousse ainsi vers la sortie lors du mercato d’hiver.