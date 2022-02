Deulofeu à l’OM, et soudain tout s’effondre !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Lors du dernier mercato hivernal, Pablo Longoria avait ciblé Gerard Deulofeu pour renforcer les rangs de l’OM.

Le président de l’Olympique de Marseille a finalement jeté son dévolu sur Cédric Bakambu, libre de tout contrat et par conséquent plus accessible financièrement. Mais la piste n°1 du président de l’OM en attaque se nommait bien Gerard Deulofeu, auteur d’une belle saison sous les couleurs de l’Udinese. Pablo Longoria n’a d’ailleurs pas renoncé au recrutement de l’international espagnol dans l’optique de l’été prochain. Mais à en croire les dernières informations livrées par le journaliste Matteo Moretto, le dossier Gerard Deulofeu va virer à la mission impossible pour l’OM. Et pour cause, l’insider a dévoilé que quatre cadors de la Série A étaient également sur les rangs pour accueillir Gerard Deulofeu la saison prochaine. De quoi sérieusement compromettre les plans marseillais…

Quatre cadors sur Deulofeu, son prix explose

Gerard Deulofeu, siete goles y dos asistencias hasta ahora en la Serie A. Es el líder del Udinese y tiene contrato hasta 2024. Milan, Napoli, Fiorentina y Roma lo tienen en el radar, puede ser una opción para la próxima temporada. Precio: entre 15 y 20 millones. pic.twitter.com/4bvz1UaTBY — Matteo Moretto (@MatteMoretto) February 21, 2022

La Fiorentina ainsi que l’AS Roma de José Mourinho seraient sur les rangs et auraient d’ores et déjà manifesté leur intérêt pour récupérer Gerard Deulofeu la saison prochaine. Mais ce ne sont pas ces deux clubs qui vont faire le plus d’ombre à l’Olympique de Marseille. Et pour cause, l’AC Milan et Naples sont également intéressés, des concurrents bien plus sérieux pour Pablo Longoria dans la mesure où ils seront certainement en Ligue des Champions la saison prochaine ou à minima en Europa League. Marseille, qui dispose de moyens financiers limités et qui pourrait carrément être interdit de recrutement l’été prochain, sera donc peut-être contraint de faire une croix su Gerard Deulofeu au vu de la concurrence. Les différents clubs intéressés par l’Espagnol font en plus grimper le tarif de l’ailier de l’Udinese, qui est désormais valorisé à hauteur de 20 millions d’euros par son club. Une somme très certainement en dehors des moyens du club olympien…