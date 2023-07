Décision radicale à l'OM, trois joueurs expulsés

Dans : OM.

Très actif dans le sens des arrivées avec deux recrues et plusieurs joueurs dans le viseur, l’OM va aussi devoir penser à vendre durant le mercato.

La semaine dernière, l’Olympique de Marseille a enclenché la vitesse supérieure sur le marché des transferts. Après avoir rapidement ficelé la venue de Geoffrey Kondogbia au début du mois de juillet, le club phocéen a officialisé sa deuxième recrue de l’été avec Renan Lodi. L’objectif est maintenant de conclure la piste Iliman Ndiaye pour renforcer l’attaque en attendant Alexis Sanchez ou Pierre-Emerick Aubameyang, le nom « ronflant » que les dirigeants de l’OM veulent offrir à leur public.

Parallèlement, l’état-major de l’Olympique de Marseille espère vendre plusieurs joueurs. Il y a ceux qui ont une belle valeur marchande et qui ne seront pas retenus en cas de belle offre comme Guendouzi, Rongier ou encore Balerdi et Ünder. Et il y a les indésirables, qui se comptent au nombre de trois : Pol Lirola, Konrad de la Fuente et Jordan Amavi. Prêtés la saison dernière, ils n’ont pas profité de leur expérience loin de Marseille pour se mettre en évidence… c’est peu de le dire.

Un loft impitoyable mis en place à l'OM

De retour de prêt cet été, ils ont rapidement compris qu’ils n’auraient aucun avenir à l’OM. Lors de la présentation à la presse de Marcelino, le directeur du football Javier Ribalta avait été clair en faisant savoir que ces trois joueurs n’allaient pas être intégrés au projet du club. Des paroles aux actes, la direction marseillaise a mis en place un « loft » comme c’est aussi le cas par exemple au PSG, selon les informations de La Provence. Aucun privilège n’est accordé aux trois joueurs placés dans le loft, qui s’entrainent avec des jeunes du centre de formation en compagnie d’un technicien, bien loin des séances de Marcelino.

L’humiliation va encore plus loin puisque Jordan Amavi, Pol Lirola et Konrad de la Fuente n’ont plus accès au parking des joueurs professionnels de l’effectif et doivent se garer au parking des salariés du club. Non convoqués par Marcelino pour le match amical face à Nîmes samedi soir, les trois indésirables de l’OM sont priés de trouver une porte de sortie. Jordan Amavi a des touches en Ligue 1 mais son salaire imposant ne va pas aider à trouver une porte de sortie tandis que les agents de Pol Lirola sillonnent l’Italie pour lui trouver un point de chute. Enfin, Konrad de la Fuente n’a pour l’instant aucune touche après sa saison en enfer à l’Olympiakos, où il a rapidement été sorti du groupe professionnel en raison de ses mauvaises prestations.