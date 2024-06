De Zerbi à crédit, l'OM a trouvé l'astuce décisive ‍!

La venue de Roberto de Zerbi sur le banc de l'OM semble imminente, même s'il y a des détails à régler. Pour financer cela, Pablo Longoria négocie avec Brighton un drôle de contrat.

Les supporters de l'Olympique de Marseille ont encore vécu une semaine folle, puisque s'ils maugréaient contre leur président qui n'arrivait pas à convaincre Sergio Conceiçao de signer, ils sont emballés depuis jeudi et l'annonce que Pablo Longoria avait convaincu Roberto de Zerbi de venir à l'OM. Il est vrai que le technicien italien de Brighton est l'un des entraîneurs les plus convoités d'Europe et nul doute qu'il aurait rejoint Manchester United si les Red Devils avaient décidé de virer Erik ten Hag. Pour Marseille, la porte s'est ouverte et sauf retournement de situation, c'est bien le coach transalpin de 45 ans qui va débarquer rapidement dans la cité phocéenne. Seul problème, il faut payer 6 millions d'euros à Brighton pour lever la clause de son entraîneur, et si le club de Premier League ne s'oppose pas au départ de Roberto de Zerbi, l'OM ne peut pas payer cette somme immédiatement. Alors Pablo Longoria a encore rusé.

Quelques jours après avoir promis à la DNCG d'économiser 30% sur les salaires, le président de l'Olympique de Marseille ne pouvait pas annoncer qu'il versait 6 millions d'euros à Brighton sans même avoir vendu un seul joueur. C'est pour cela que, selon Mathieu Grégoire, l'OM a fait une proposition au club anglais afin de réussir à trouver un terrain d'entente pour aboutir au départ de Roberto de Zerbi. « L'OM espérait faire baisser ce prix de transfert à 5 millions d'euros, mais il se pourrait que la solution, sur laquelle ont planché vendredi les juristes des deux camps, soit plutôt à trouver sur le séquençage : le règlement de la clause, en plusieurs fois, serait ainsi étalé et lié aux résultats du club marseillais », explique le journaliste de L'Equipe. Autrement dit, Brighton serait prêt à accepter que les 6 millions d'euros de la clause libératoire du coach italien ne soient pas payés tout de suite, mais qu'en plus cela tienne compte des performances de l'OM version De Zerbi. Si cela se fait dans ces conditions, Pablo Longoria aura réussi un sacré coup, car si l'on a déjà vu ce genre de formule de financement dans des transferts de joueurs, c'est probablement l'une des premières fois que ce sera le cas pour un entraîneur.

🔵⚪️🏁 Technical & legal steps for OM to appoint Roberto de Zerbi as new manager are all progressing very well.



It’s considered just matter of short time to get the green light on €6m clause and bring de Zerbi in on a three year contract.



Hürzeler will replace him at Brighton. pic.twitter.com/K7cmbmbfE2