De l’OM à Paris, Maxime Lopez raconte sa fausse joie

Par Eric Bethsy

Non retenu par Sassuolo cet été, Maxime Lopez va tenter de se relancer au Paris FC. Le milieu de terrain avait pourtant d’autres ambitions, lui qui espérait retrouver l’entraîneur Roberto De Zerbi et l’Olympique de Marseille.

Maxime Lopez fait partie des surprises de ce mercato estival. A un an de la fin de son contrat, le milieu de terrain a quitté Sassuolo pour le Paris FC. Il était pourtant difficile d’imaginer la suite de sa carrière en Ligue 2. D’ailleurs, le principal intéressé était loin d’envisager un tel scénario. Maxime Lopez se voyait plutôt revenir à l’Olympique de Marseille après l’arrivée de Roberto De Zerbi, son ancien entraîneur chez les Neroverdi qui l’a de nouveau contacté cet été.

🗣💬 "Il kiffe vraiment Marseille, il avait envie d'entraîner un club de ce standing avec ce genre de pression. S'il avait pu me faire venir, bien sûr que j'y serais allé !"@maximelopez évoque Roberto De Zerbi, qu'il a connu à Sassuolo en Serie A. pic.twitter.com/z6mPdsD75G — After Foot RMC (@AfterRMC) September 5, 2024

« Pour être honnête, on a parlé un peu, a révélé l’ancien Marseillais sur RMC. Il avait des priorités qu'il a faites. Et je pense qu'il fallait dégraisser avant qu'ils puissent faire quelque chose, de ce que je sais. C'est un coach que j'apprécie énormément humainement et sportivement. J'ai failli le rejoindre au Shakhtar à l'époque, six mois qu'il ait signé là-bas (en 2021). Pour lui, pour son football, j'y serais allé. Malheureusement il y a eu la guerre. A Brighton, il m'a aussi appelé. Donc bien évidemment, je ne vous mens pas, quand il a signé à l'OM, je me suis dit : "il m'a appelé au Shakhtar, il m'a appelé à Brighton. Aujourd'hui il est chez moi, il va m'appeler". »

De Zerbi, un vrai fan de l'OM

« On a eu des discussions. Je lui ai envoyé un message pour le féliciter. Je sais qu'il kiffe vraiment Marseille, à l'époque il m'en parlait tout le temps. Il aime bien ce genre d'ambiance. A Sassuolo il ne l'avait pas du tout, au Shakhtar non plus. A Brighton c'était différent. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans son mercato mais je sais qu'il avait vraiment envie d'entraîner un jour un club de ce standing, avec ce genre de pression. Est-ce que j'y serais allé ? Oui », a reconnu le milieu formé au club phocéen, très peu sollicité sur le marché des transferts.