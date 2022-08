Cristiano Ronaldo à l'OM, la fin du mensonge

Dans : OM.

Par Alexis Rose

La rumeur envoyant Cristiano Ronaldo à l'OM a assez duré pour Pablo Longoria, qui a décidé de stopper brutalement le délire. Le hashtag #RonaldOM n'y survivra pas.

En marge du tirage au sort de la Ligue des Champions, lors duquel l’Olympique de Marseille a hérité de Francfort, de Tottenham et du Sporting Portugal, Pablo Longoria a forcément évoqué le début de saison de son équipe, et le mercato à venir. Il a également brutalement refermé le dossier Cristiano Ronaldo. Ces derniers jours, les supporters marseillais ont littéralement mis le feu aux réseaux sociaux pour tenter de faire venir Cristiano Ronaldo à Marseille. Via le hashtag #RonaldOM, les fans de l’OM ont tenté le tout pour le tout en commentant notamment les dernières publications de l’attaquant de 37 ans. Si des bruits de couloir ont fait espérer certains, comme quand un journaliste a annoncé que Jorge Mendes était présent à Marseille pour discuter avec la direction phocéenne, le rêve n’est tout simplement pas permis. Parole de Pablo Longoria, qui a définitivement mis fin à la rumeur CR7 à l’OM après le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions jeudi soir.

Longoria ne peut pas mentir aux supporters

✈ #Mercato

🔵⚪ Pablo Longoria : "Cristiano Ronaldo à l'OM ? On doit faire avec les moyens que l'on a." pic.twitter.com/Ml36Ex653X — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 25, 2022

« C’est le monde des réseaux sociaux, à chercher à faire du buzz. Nous sommes une équipe qui fait du football avec les moyens que l’on a. Réclamer Cristiano Ronaldo, c’est comme demander si Kevin De Bruyne, Darwin Nunez, Erling Haaland, peuvent venir à l’OM. Rêver, c’est une belle chose pour tout le monde. Mais on doit être sincère avec tout le monde. On doit faire le football avec les moyens que l’on a. On a un projet sportif sérieux, qui consiste à s’améliorer toutes les saisons. Être compétitif, mais surtout porter un modèle économique, pour moi c’est l’avenir du football », a balancé, sur beIN Sports, le président de l’OM, qui sait très bien que son club n’a pas les moyens financiers pour attirer un quintuple Ballon d’Or, même en fin de carrière.

Cristiano Ronaldo au Vélodrome, c'est toujours possible

Comme par hasard CR7 hésite entre le sporting et l’OM et on va s’affronter , celui qui gagne le match gagne Ronaldo 💪🏆 — HENNI MOHAMED OFFICIEL (@henni_mo) August 25, 2022

Désireux de trouver un autre club que Manchester United pour jouer la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo n’évoluera donc pas au Vélodrome cette saison. A moins qu'il ne rejoigne un club qualifié pour la Ligue des Champions, comme le Sporting Portugal. La formation de Lisbonne, qui se trouve être celle où CR7 s'est révélé, est justement dans le groupe de l'OM pour la phase de poule. Il s'agit là probablement de le meilleure chance de voir Cristiano Ronaldo en Provence dans les prochains mois. Le site Caughoffside annonce même que l'ancien du Real Madrid est en pourparlers avancés avec son ancien club, même si les rumeurs fleurissent toujours sur le dos du Portugais, sans que cela ne débouche sur quoi que ce soit de concret ces dernières semaines.