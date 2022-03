Crise à l’OM, Guendouzi annonce que les points vont pleuvoir

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La crise couve à l’OM, qui n’a pris qu’un point sur les trois derniers matchs de Ligue 1 contre Clermont, Troyes et Monaco.

Dimanche soir, les coéquipiers de Dimitri Payet ont livré une première mi-temps convaincante avant de revenir des vestiaires trop timorés après la mi-temps. Une baisse de régime qui a été fatale à Marseille, victime d’un Monaco ultra-réaliste au Vélodrome (0-1). Au coup de sifflet final, une énorme bronca est descendue des travées d’un stade en colère, fatigué par les atermoiements tactiques de Jorge Sampaoli et les désillusions qui se répètent. Mais à en croire Mattéo Guendouzi, seul Olympien à s’être arrêté en zone mixte malgré la défaite de l’Olympique de Marseille, les joueurs phocéens sont toujours à fond derrière leur entraîneur. Cela ne fait aucun doute selon le joueur prêté par Arsenal et qui deviendra officiellement et définitivement Marseillais à la fin de la saison.

Guendouzi toujours à fond derrière Sampaoli

⏱ 90’ | 0️⃣ - 1️⃣



L'OM s'incline face à Monaco. Prochain 𝗿𝗲𝗻𝗱𝗲𝘇-𝘃𝗼𝘂𝘀 jeudi avec la réception de Bâle à l'@orangevelodrome en @europacnfleague. #OMASM pic.twitter.com/RljpoK5xDZ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 6, 2022

« On a fait une très bonne première mi-temps, on n'a pas mis ce but-là qui nous aurait placés dans une situation très confortable. On a été très au-dessus d'eux en première, il n'y a pas eu photo sur ça. En seconde période, ils ont réussi à marquer sur l'une des seules occasions qu'ils ont eues » a analysé Mattéo Guendouzi avant de poursuivre. « La situation commence à devenir compliquée ? Pour vous, oui, car on a enchaîné quelques mauvais résultats. On en est conscients, le public nous pousse chez nous et c'est triste de perdre beaucoup de points à domicile. Mais on est encore en Ligue Europa Conférence, on est troisièmes de L1, on a encore notre destin entre nos mains, la fin de saison va être intéressante. Il va falloir garder la tête haute et froide. En répétant une première période comme ce (dimanche) soir, avec de très bonnes choses, on va prendre beaucoup de points. J'ai confiance en mon équipe, et en mon staff. Déçu mais pas inquiet » a fait savoir Mattéo Guendouzi, répétant que les joueurs de l’Olympique de Marseille étaient toujours à fond derrière Jorge Sampaoli. Au contraire des supporters phocéens…