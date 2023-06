Concurrent de Man City, l’OM voit grand au mercato

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En manque de solutions sur les côtés de sa défense, l’Olympique de Marseille va tenter de recruter des latéraux. Le club phocéen ne s’interdit pas de cibler des joueurs de haut niveau, quitte à se retrouver à la lutte avec des concurrents du calibre de Manchester City, champion d’Europe en titre.

Les choses sérieuses vont bientôt commencer à l’Olympique de Marseille. Une fois la nomination de l’entraîneur Marcelino actée, le président Pablo Longoria pourra lancer son recrutement en tenant compte des préférences de son nouveau coach. Il faut s’attendre à voir le dirigeant renforcer les côtés de la défense, deux postes où le club phocéen se retrouve en difficulté.

L'OM va recruter des latéraux

La fin du prêt d’Issa Kaboré, rendu à Manchester City, devrait contraindre la direction à recruter un latéral droit. Idem sur l’autre couloir où Nuno Tavares, prêté par Arsenal, n’a pas donné satisfaction. A noter que le polyvalent Sead Kolasinac n’a toujours pas prolongé alors que son contrat arrive à expiration. Ce poste de latéral gauche représente forcément une urgence pour l’Olympique de Marseille qui ne s’interdit rien sur ce dossier.

Exclu : 🚨 #mercato #TeamOM 🔵⚪️

▪️l'OM cherche 3 latéraux (à droite et à gauche) cet été

▪️l'OM lorgne Antonee Robinson, le latéral gauche 🇺🇸de Fulham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿. Forte concurrence Inter, AC Milan, Man City

▪️ discussions avec un DG libre bien connu de L1 https://t.co/mAweCM7htO — Sébastien Denis (@sebnonda) June 22, 2023

Selon les informations de Foot Mercato, le récent troisième de Ligue 1 n’écarte aucune opération, qu’il s’agisse d’un joueur libre, d’un prêt ou d’un transfert. Les Marseillais sont également disposés à batailler avec des cadors pour des cibles de haut niveau. La preuve, nos confrères révèlent un intérêt olympien pour le latéral gauche de Fulham Antonee Robinson (25 ans). Une piste particulièrement complexe, voire déjà vouée à l’échec pour l’Olympique de Marseille.

On parle effectivement d’une valeur sûre en Premier League dont le prix devrait mettre Pablo Longoria hors course. D’autant que Manchester City, le Milan AC et l’Inter Milan seraient également sur le coup. Enfin, on apprend que Fulham aimerait prolonger l’international américain actuellement sous contrat jusqu’en 2024. On connaît les compétences du président marseillais au mercato. Mais cette fois, ça s’annonce trop compliqué.