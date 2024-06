Conceiçao a fini de bouder, l'OM tient son entraîneur

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Tout juste parti de Porto, Sergio Conceiçao était promis à l'OM. Le Portugais a préféré prendre le temps de réfléchir avant de céder aux Phocéens. Mais, heureusement pour les supporters olympiens, son arrivée est en bonne voie.

Un petit coup de pression avant un grand soulagement pour l'OM. Le club phocéen a fait de Sergio Conceiçao sa priorité pour le poste d'entraîneur. Très intéressé par la proposition marseillaise, le Portugais a fait patienter Pablo Longoria et ses équipes. Il s'est offert quelques jours de repos et surtout de réflexion avant d'accepter l'offre marseillaise. Un mutisme qui a inquiété l'OM alors que Conceiçao était convoité ailleurs en Europe, notamment du côté de la Lazio. Fort heureusement, le coach portugais ne va pas trahir l'Olympique de Marseille.

Conceiçao à l'OM, c'est presque fait

Le journal L'Equipe est optimiste sur les chances de voir Sergio Conceiçao signer à l'OM. Selon le quotidien sportif français, il ne reste que quelques détails à régler avant l'arrivée officielle de l'ancien entraîneur de Porto sur la Canebière. « Les négociations ont repris et beaucoup de choses ont progressé. Entre la composition du staff et d'autres problèmes, tout n'est pas simple à régler mais le dossier a considérablement avancé entre lundi et mardi. Le Portugais ne discute qu'avec l'OM qui lui a montré qu'il serait le visage du nouveau cycle avec une proposition très intéressante », écrit le journaliste Anthony Clément.

Si l'OM préfère rester encore prudent sur ce dossier, la signature de Sergio Conceiçao ne semble plus être qu'une question de jours. Le quotidien local La Provence parle même d'un Sergio Conceiçao enthousiaste à l'idée de débuter sa nouvelle aventure. Une aubaine pour l'OM alors qu'au niveau des joueurs les choses s'annoncent plus délicates.