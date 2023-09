Coach de l’OM, Gattuso est tombé bien bas

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Pablo Longoria a présenté jeudi Gennaro Gattuso à la presse. Le sulfureux entraîneur italien de 45 ans succède à Marcelino, démissionnaire la semaine dernière après seulement sept matchs officiels sur le banc de l’OM.

Échaudé par la crise qui a secoué l’Olympique de Marseille la semaine dernière, Marcelino a démissionné. Sentant par ailleurs que la direction avait déjà de gros doutes à son sujet, le technicien espagnol a préféré claquer la porte sans demander un centime au club phocéen. Comme il en a l’habitude, Pablo Longoria a réagi en quelques jours et a présenté jeudi son nouveau coach : Gennaro Gattuso. L’ex-capitaine de l’AC Milan, 45 ans dont 10 années en tant qu’entraîneur, a déjà un beau CV.

Sébastien Tarrago taille l'OM

Milan, Naples, Valence… avec des résultats mitigés, allant de l’excellent sur certaines périodes au mauvais sur d’autres. D’un point de vue marseillais, le choix semble cohérent avec une véritable figure, un coach à poigne et habitué aux contextes difficiles. Mais si l’on se place du côté de Gennaro Gattuso, la trajectoire de carrière ressemble à une régression sans fin selon Sébastien Tarrago. Sur le plateau de la Chaîne L’Equipe, le journaliste a rabaissé l’OM comme rarement, ce qui risque de ne pas plaire

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

« Je pense qu’il ne faut pas caricaturer Gattuso, ce n’est pas un idiot fini qui va casser des portes à chaque fois qu’une passe est ratée. Je pense qu’il est intelligent, il est capable de nervosité mais pas tout le temps non plus. L’OM est plus adapté pour Gattuso que l’OL car de toute façon à Lyon, cela aurait été complexe car dès le départ il y a eu des réserves émises en interne ainsi que par les supporters, les réseaux sociaux, etc. Gattuso surévalue l’Olympique de Marseille en conférence de presse mais la réalité c’est que pour lui, c’est une régression de faire AC Milan, Naples, Valence puis Marseille » estime le journaliste avant de conclure.

La dernière chance pour Gennaro Gattuso ?

« Il régresse donc maintenant, il faut absolument qu’il réussisse. L’OM génère beaucoup de passions mais il ne faut pas se tromper, c’est quand même un club qui n’est pas dans le top 30, il ne faut pas se tromper. Ce n’est pas méchant c’est juste la réalité » a lancé Sébastien Tarrago, dont les propos risquent de choquer certains supporters de l’Olympique de Marseille. Quoi qu’il en soit, c’est l’avis du journaliste, qui pense en tout cas que pour Gattuso, cette aventure marseillaise ressemble à une dernière chance. Même s’il est bon de rappeler que l’entraîneur italien n’a pas échoué partout où il est passé…