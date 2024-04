Vente OM ‍: L’Arabie Saoudite arrive, les indices pleuvent

Dans : OM.

Corentin Facy

La vente de l’OM à l’Arabie Saoudite dans les prochaines semaines ne fait plus aucun doute selon Thibaud Vézirian, lequel a listé sur Twitch les nombreux indices qui confirment sa théorie.

Qui peut encore douter de l’imminence d’une vente de l’Olympique de Marseille à l’Arabie Saoudite ? Sur les réseaux sociaux, ce sujet continue d’exciter les supporters phocéens, qui attendent avec impatience le départ de Frank McCourt et l’arrivée d’un investisseur ambitieux qui serait enfin capable de faire de Marseille une équipe qui se bat de nouveau pour le titre. Patience, l’Arabie Saoudite est sur le point de débarquer. C’est tout du moins l’avis défendu chaque jour ou presque par le journaliste Thibaud Vézirian sur son compte Twitch. Lors de son dernier live, le spécialiste a évoqué les nombreux indices qui laissent penser que le rachat de l’OM par le richissime prince saoudien Mohammed ben Salmane ne fait aucun doute.

Budget doublé depuis 2021, professionnalisation du centre de formation et de l’équipe féminine, dirigeants sur le départ à l’instar de Javier Ribalta, qui a quitté le club en début de saison… Tout laisse à croire que l’Arabie Saoudite est sur le point de racheter l’OM à Frank McCourt, selon l’ancien journaliste de la Chaîne L’Equipe. « La vente n’a pas pu se conclure avant pour plein de problèmes dans la ville et dans le club, il fallait assainir plein de choses à l’OM. Depuis 2021, le club a doublé son budget, le club s’est valorisé sur tous les marchés économiques, il a pris de la valeur » a fait savoir Thibaud Vézriain dans son live sur Twitch, avant de poursuivre au sujet de la potentielle vente de l'OM au fonds d'investissement public saoudien.

Thibaut Vézirian liste les nombreux indices

« Qu’Alexis Sanchez soit meilleur qu’Aubameyang, ce n’est pas le problème, on parle ici d’atouts économiques, pas sportifs. Le club est en expansion, il a été valorisé. Il y a eu la fin du bénévolat au centre de formation, la fin du bénévolat chez les féminines. Tout se structure, avec un sauve qui peut de la direction au final. L’argument de dire pourquoi l’Arabie Saoudite achèterait maintenant alors que ça ne va pas sportivement, ça n’a pas de sens et rien à voir avec le rachat d’un club de football. Au contraire, c’est le moment car on voit bien que c’est la fin d’un cycle, le bout d’une course pour beaucoup de gens à l’Olympique de Marseille, à commencer par la direction » a analysé le spécialiste de la vente de l’OM sur son live Twitch. La question est maintenant de savoir si tout cela se confirmera et surtout, dans quel timing. Car il faut bien le dire, la vente du club traine en longueur malgré les rumeurs incessantes des dernières années.