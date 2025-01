Cet ancien Niçois cartonne, l'OM hésite à poser 10 ME

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM suit de longue date le profil de Reda Belahyane, éblouissant depuis son départ de Nice pour le Hellas Vérone. Le club olympien pourrait proposer 10 millions d’euros pour le milieu de terrain marocain.

Après avoir bouclé la signature de Luiz Felipe, libre après 18 mois en Arabie Saoudite, l’Olympique de Marseille continue de scruter les bonnes opportunités pour renforcer l’effectif à la disposition de Roberto De Zerbi. Au milieu de terrain, le nom de Paul Pogba est évoqué, mais l’ex-joueur de la Juventus Turin n’est pas le seul qui intéresse le board olympien à ce poste. Medhi Benatia et Pablo Longoria sont également à l’affût en ce qui concerne la situation de Reda Belahyane, auteur d’une excellente première partie de saison avec le Hellas Vérone et qui brille en Italie depuis son départ de l’OGC Nice. L’intérêt olympien est tel que selon Gianluca Di Marzio, les dirigeants phocéens ont soumis au cours des dernières heures une proposition à hauteur de 10 millions d’euros pour l’international marocain de 20 ans.

L'OM en plein doute dans le dossier Reda Belahyane ?

🚨🟡🔵🇲🇦 #SerieA |



❌️ L'OM n'a formulé aucune offre pour Reda Belahyane



❗️ La Lazio pousse pour conclure un accord avec le Hellas Verone pic.twitter.com/1ieqpNPdb7 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 15, 2025

Dans ce dossier, l’AC Milan mais surtout la Lazio font également le forcing et le club de Rome est le grand favori pour boucler la mise selon Foot Mercato. Le journaliste Santi Aouna, qui explique que la Lazio est en pole pour finaliser la signature de Reda Belahyane, dément par ailleurs l’information de Gianluca Di Marzio. Le média français est catégorique, l’Olympique de Marseille n’a pas proposé 10 millions d’euros au Hellas Vérone pour le transfert de l’ancien Niçois. Comme c’est de coutume en période de mercato, un jeu de poker menteur semble se dessiner et le flou est donc total en ce qui concerne les réelles intentions de l’OM au sujet de Reda Belahyane. Une chose est en tout cas certaine, le joueur fait l’objet de multiples intérêts et a peu de chances de rester au Hellas Vérone au-delà du 31 janvier.