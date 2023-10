Ce Marseillais retrouve son niveau, l'OM souffle

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Enfin un problème de réglé à l'OM ? Pau Lopez, qui faisait peur à tous les supporters, a sorti un gros match contre Brighton, et possède la confiance de Gennaro Gattuso pour enchainer.

0-0 face à Toulouse et 2-0 contre Brest. Pau Lopez n’a connu que deux matchs sans encaisser de buts avec Marseille cette saison. Dans les autres matchs, le gardien espagnol a souvent du récupérer le ballon dans ses filets, avec parfois le regard noir de ses coéquipiers. En effet, le portier de l’OM ne parvient pas à être aussi impérial même si son jeu au pied reste fiable, à l’image de son ouverture qui aurait pu déboucher sur un but de Vitinha contre Brighton ce jeudi soir. En dépit des deux buts encaissés, sur lesquels il ne peut rien faire, Pau Lopez s’est quelque peu réconcilié avec les critiques. Deux belles parades en première période ont permis à l’OM de maintenir Brighton à distance, et le reste était sur cette lignée.

Pau Lopez meilleur marseillais du match ?

Pau Lopez 🇪🇸 hier face à Brighton !



👟 44 Ballons touchés

🏌️ 2 Dégagements

🔑 1 Passe clé

🚪 1/1 Sortie réussie

🚁 1/1 Sortie aérienne réussie

🧤 3 Arrêts dans la surface

🧱 3 Buts évités#TeamOM | #OMBHAFC pic.twitter.com/slpRffKqsX — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) October 6, 2023

Une performance rassurante qui a été soulignée par La Provence, qui lui a donné la meilleure note du match, en compagnie des défenseurs Leonardo Balerdi et Chancel Mbemba. Avec un 7/10, le gardien espagnol a récupéré un commentaire élogieux. « L'Espagnol s'est illustré en réussissant un arrêt somptueux sur une tête de Fati (42), puis en repoussant la tentative de Welbeck (45+1) et en s'interposant devant Mitoma (72), mais il n'a rien pu faire sur le but de Gross (54) et le penalty de Joao Pedro (88). Un dégagement bien senti qui aurait pu finir en passe décisive pour Vitinha (66) », a souligné le quotidien local, pour qui Pau Lopez aurait pu être récompensé par une victoire finale de l’OM pour faire le plein de confiance. Toujours est-il que, malgré les critiques, Gennaro Gattuso continue d’en faire son gardien numéro 1, et cela ne devrait pas changer. Surtout s’il parvient à confirmer sur les prochains matchs à commencer par ce week-end face au Havre.