Ce défenseur est incroyable, l’OM n’en revient pas

Par Guillaume Conte

Avec une quinzaine de recrues, l'Olympique de Marseille se découvre forcément une équipe. Mais il y a un joueur qui est en train de bluffer tout le monde, y compris Igor Tudor, en défense.

Avec l’enchaînement des matchs, Igor Tudor a décidé de faire tourner son effectif pour mettre aussi des joueurs majeurs au repos avant le début de la Ligue des Champions la semaine prochaine. Surtout qu’il s’agira de défier Tottenham à Londres, ce qui n’est pas forcément le cadeau de cette première journée. L’occasion de tester la belle série de victoire de l’OM, qui vient de passer une semaine avec 9 points sur 9 face à Nice, Clermont et Auxerre. Si Igor Tudor a fait tourner, cela ne concerne pas un joueur devenu indispensable : Chancel Mbemba. L’international congolais est le roc défensif du club provençal et absolument tout le monde est bluffé par le niveau de performance du joueur arrivé en provenance du FC Porto. Pour zéro euro, Pablo Longoria en a plus que pour son argent et Igor Tudor ne semble pas désireux de s’en passer sur le terrain.

Tudor lui demande de se calmer, ça ne marche pas

« On connaissait ses qualités et c'est pour ça qu'on le voulait vraiment. C'est son troisième match en six jours et il va quand même vers l'avant. Je voulais lui dire : "Oh, reste là, tu es fatigué", mais non, cela prouve qu'il se sent bien. Je pense qu'on est prêts. Nous devons simplement essayer de faire un bon match, et toujours en équipe », a glissé le technicien croate sur son arrière, puis sur le match à venir contre Tottenham. Des louanges à l’égard du défenseur qui viennent également de la presse, La Provence décidant de reprendre de volée tous ceux qui avaient pu donner de Mbemba lorsque Pablo Longoria est allé le dénicher. « Ceux qui doutaient de lui peuvent aller se rhabiller. Le Congolais s’impose comme le patron de la défense marseillaise et un recours indispensable. Tudor fait tourner ? Mbemba est l’un des rares qui échappe à ce turnover. Il est même le seul Olympien à avoir joué les six matches dans leur intégralité », souligne ainsi le journal pro-OM, pour qui Mbemba mérite la note de 7/10. Une note également donnée par L’Equipe, qui tient à souligner que la formation marseillaise aura désormais « du mal à se passer » de son patron de la défense.