CdF ‍: Penalty fantôme contre l'OM, c'est la consternation

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM mène 1-0 à la mi-temps contre Rennes et il peut dire merci à Pau Lopez, auteur d’un double arrêt monstrueux sur un penalty très contestable sifflé par Jérémy Pignard.

Les 16es de finale de la Coupe de France nous offre ce dimanche un choc entre équipe de Ligue 1 puisque le Stade Rennais accueille l’Olympique de Marseille. A la mi-temps, ce sont les Olympiens qui font la course en tête grâce à un but de Jordan Veretout au cœur de ce premier acte. Mais les hommes de Gennaro Gattuso peuvent également dire merci à Pau Lopez, auteur d’un double arrêt de grande classe sur penalty à la 45e minute. Un penalty sifflé pour une supposée faute d’Ulisses Garcia sur Arnaud Kalimuendo. Or au ralenti, difficile de voir quelconque faute de la part du latéral suisse de l’OM, qui a au passage écopé d’un carton jaune.

🏆 #CoupeDeFrance | 🔥 ÉNORME PAU LOPEZ !



🧤 Le portier marseillais stoppe le pénalty de Benjamin Bourigeaud puis s'interpose sur la deuxième tentative du Rennais ! L'OM mène 1-0 à la pause.



📺 Suivez la rencontre en direct : https://t.co/gt98tJAQ1p#SRFCOM pic.twitter.com/VPeYX3EozX — francetvsport (@francetvsport) January 21, 2024

Sur le réseau social X, on se demande comment les Marseillais ont pu être pénalisés d’un penalty sur cette action alors que la VAR n’est pas de service en Coupe de France. « Incroyable Pau Lopez le double arrêt. C’est mérité, l’arbitre avait fait une énorme erreur d’arbitrage. Il n’y avait jamais faute » a publié Walid Acherchour, qui cherche encore la faute olympienne sur l’action. Même chose pour son compère de Winamax, Thomas Bonnavent. « Donc là c’est penalty ? Avec ou sans la VAR, les arbitres français sont largués » a publié le journaliste sur son compte X. De leur côté, le supporters de l’Olympique de Marseille sont bien sûr unanimes pour dire que le penalty sifflé à l’encontre de leur équipe est un pur scandale. Quoi qu’il en soit, il n’y aura pas de polémique grâce au double arrêt stratosphérique de Pau Lopez, qui a bel et bien retrouvé le moral et qui le prouve avec cette action de grande classe.