Castaldi scandalisé par l'OM ‍: « ‍Ce n’est pas possible de perdre comme ça ‍»

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille n'a pas pesé lourd face au PSG (4-0) et même si l'effectif parisien est forcément plus musclé que celui de l'OM, les supporters du club phocéen n'ont pas apprécié la copie rendue par Pierre-Emerick Aubameyang et ses coéquipiers au Parc des Princes. Envoyé spécial de la chaîne L'Equipe pour couvrir ce classique de la Ligue 1, Giovanni Castaldi était sidéré et remonté face à la prestation de l'Olympique de Marseille et il ne s'est pas privé de le dire en direct à l'antenne de la chaîne sportive.

« Les joueurs de l’OM n’ont pas été pénalisés par leur système. Ils n’ont surtout rien osé, rien montré. A partir du but d’Achraf Hakimi ils se sont écroulés totalement (...) Ils étaient amorphes, sans réaction, sans caractère et ça, ce n’est pas possible de perdre comme ça. Tu as le droit de perdre contre Paris qui est très fort, mais là, on n’a rien vu de Marseille. C’est extrêmement décevant (...) Marseille n’a tellement rien fait. Evidemment le contexte est compliqué, mais j’ai été frappé par l’absence de réaction de l’OM, ce n’est pas possible »