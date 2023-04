Carton plein au Vélodrome, l’OM réalise un exploit

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Auteur de nombreuses contre-performances à domicile, l’Olympique de Marseille s’appuie pourtant sur un public irréprochable. Le club phocéen évolue systématiquement dans un Vélodrome à guichets fermés, et ce depuis un an.

Quatre jours avant la réception de l’AJ Auxerre, les supporters de l’Olympique de Marseille sont fixés. Il est inutile de chercher des places pour cette rencontre de la 33e journée de Ligue 1 puisque le Vélodrome affiche déjà complet. La Provence annonce effectivement la venue de 63 200 spectateurs pour pousser les Olympiens face au promu à la lutte pour son maintien dans l’élite. En réalité, ce soutien massif n’est pas vraiment une surprise, mais plutôt une confirmation.

Le Vélodrome toujours complet

La preuve, le quotidien régional indique que les matchs de l’Olympique de Marseille au Vélodrome se jouent à guichets fermés depuis un an ! C’est dire la fidélité des supporters marseillais totalement emballés par le jeu et par la saison de leur équipe. Certains avaient pourtant de quoi boycotter les rencontres à Marseille tant les hommes d’Igor Tudor ont déçu dans leur stade. Sans parler de la défaite contre Annecy en quart de finale de la Coupe de France (2-2, 7-6 tab), que les Marseillais ont encore du mal à digérer, l’Olympique de Marseille n’est que la sixième meilleure équipe du championnat à domicile.

63 200 supporters sont attendus pour la rencontre entre l’OM et l’AJ Auxerre ce dimanche au Vélodrome#OM #TeamOM #OMAJA https://t.co/hikd8ChcP3 — La Provence OM (@OMLaProvence) April 26, 2023

Le vice-champion de France en titre aurait-il du mal à gérer la pression de ses supporters ? Interrogé à ce sujet la semaine dernière, Igor Tudor a donné une autre explication. « Pourquoi est-ce qu'on a plus de mal à la maison ? Selon moi, quand les autres équipes viennent au Vélodrome, c'est quelque chose de spécial pour elles. Quand les équipes viennent une fois, elles veulent se montrer. Et c'est une fois dans l'année pour eux, donc ils veulent marquer les esprits. C'est pour ça que c'est plus difficile pour nous », avait répondu l’entraîneur croate, persuadé que cette ferveur peut aussi desservir son équipe.