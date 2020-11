C1 : 22 ME pour zéro point, l'OM nargue Rennes

Dans : OM.

Malgré une campagne catastrophique, l’OM va renflouer ses caisses grâce à sa participation en Ligue des Champions.

Battu par le FC Porto mercredi soir au Vélodrome, l’Olympique de Marseille ne compte toujours pas le moindre point dans cette phase de groupes de Ligue des Champions. Au mieux, les hommes d’André Villas-Boas seront reversés en Ligue Europa dans deux semaines mais pour cela, il faudra parvenir à battre l’Olympiakos mardi, ce qui est loin d’être fait. Quoi qu’il en soit, cette campagne de Ligue des Champions aura été très rentable financièrement pour l’OM. Et pour cause, Sportune dévoile ce jeudi les bénéfices nets du club olympien grâce à la participation en Ligue des Champions cette saison. Et les chiffres vont donner le sourire à Jacques-Henri Eyraud et à Frank McCourt…

Effectivement, le club phocéen va percevoir 15 ME pour sa participation à la compétition, auxquels il faudra ajouter plus de 7 ME grâce à la part du coefficient UEFA. L’Olympique de Marseille grapillera également quelques millions d’euros grâce aux droits télévisuels de la compétition. Des chiffres que le Stade Rennais n’atteindra pas, malgré un parcours moins ridicule, un point au compteur et de belles prestations, notamment la dernière face à Chelsea. Au total, sans compter les droits TV comme pour Marseille, le Stade Rennais va empocher moins de 20 ME. Des chiffres qui sont quoi qu’il en soit très loin du PSG, qui empochera au minimum 50 ME grâce à ses deux victoires et sa septième place au classement du coefficient européen. Un total qui augmentera d’au moins 10 ME en cas de qualifications pour les huitièmes de finale de la compétition. Des chiffres qui risquent de rendre jaloux des formations telles que Lyon ou Lille, qualifiées en Ligue des Champions la saison dernière…