OM : L’Europa League sacrifiée, Villas-Boas répond cash

Battu par le FC Porto mercredi soir (0-2), l’Olympique de Marseille ne compte toujours pas le moindre point dans cette campagne de Ligue des Champions.

La situation est dramatique pour l’OM, qui a battu le triste record de 13 défaites consécutives en Ligue des Champions. La semaine prochaine, les hommes d’André Villas-Boas auront toutefois l’occasion de redorer leur image à l’occasion de la réception de l’Olympiakos. Surtout, le vice-champion de France jouera son avenir européen face aux coéquipiers de Mathieu Valbuena, dans la mesure où ce match ressemble à une finale du groupe pour la troisième place, synonyme de qualification en Ligue Europa. Avant le choc face au FC Porto, André Villas-Boas avait sous-entendu qu’il n’était pas intéressé par la troisième place du groupe.

Après la défaite contre les Portugais, le discours d’AVB était légèrement différent. « La Ligue des Champions, c'est une compétition à oublier pour nous. On ne peut pas finir comme ça (avec zéro point). J'espère que ça va arriver. On a bataillé et bien travaillé pour arriver à la victoire... Maintenant, il faut chercher cette victoire (contre l’Olympiakos). La série de 13 défaites ? Je m'en fous de ça. Qu'est-ce que tu veux... c'est dans le passé, dans les statistiques. Je ne peux rien y faire » a fait savoir André Villas-Boas en conférence de presse. Reste maintenant à voir si l’Olympique de Marseille aura les moyens de battre l’Olympiakos au Vélodrome, alors que les Grecs avaient remporté le match aller dans les arrêts de jeu au terme d’un match fermé et relativement équilibré (1-0). De toute évidence, il s’agira avant de penser à l’Europa League, de simplement sauver l’honneur pour les coéquipiers de Florian Thauvin. Car enchaîner une 14e défaite en Ligue des Champions avant un déplacement à Manchester City serait tout simplement cataclysmique.