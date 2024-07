Samba de retour à l'OM, il lâche une sacrée réponse

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Depuis quelques jours, le nom de Brice Samba a été évoqué du côté du Vélodrome. Pau Lopez étant sur le départ de l'Olympique de Marseille, le portier lensois est annoncé comme une piste sérieuse. Samba a répondu sur ce sujet.

Sept ans après avoir quitté l’Olympique de Marseille pour rejoindre le Stade Malherbe de Caen librement, puisque les dirigeants de l’OM ne comptaient plus sur lui, Brice Samba pourrait revenir en Provence lors de ce mercato estival. C’est du moins ce que certains affirment. Il est vrai que le club phocéen devrait changer de gardien de but titulaire cet été, Roberto de Zerbi préférant un gardien plus « moderne » dans son jeu que Pau Lopez, et d’ailleurs plusieurs clubs européens sont déjà venus aux renseignements auprès de Pablo Longoria pour connaître l’appétit de l’OM dans ce dossier.

La rumeur Brice Samba enfle donc de plus en plus, même si ce dernier a encore quatre ans de contrat avec le RC Lens. Prolongé l’été dernier, le gardien de but de 30 ans est actuellement avec l’équipe de France à l’Euro 2024. Et ce mercredi, présent en conférence de presse, Samba a été interrogé sur la possibilité de revenir à Marseille. Sa réponse est intrigante.

Brice Samba a quitté l'OM pour Caen en 2017

Loin de balayer l’idée de signer à l’Olympique de Marseille, Brice Samba a reconnu qu’il n’était pas opposé à ce come-back, mais que c’est le RC Lens qui avait les clés en main dans ce possible transfert. « Un retour à l’OM ? Ce n'est pas à l'ordre du jour en toute franchise. J'ai vu plein de choses circuler sur les réseaux sociaux je ne vais pas mentir. Après, tout le monde connait l'attachement que j'ai avec ce club que j'ai connu à l'âge de 18 ans. Ensuite on verra bien. Je ne me prends pas la tête et on verra la position de Lens vis-à-vis de moi. Je suis le capitaine et je ne pense pas que Lens voudra se débarrasser de moi aussi facilement. En tout cas, je suis très très content et fier d'être le capitaine de Lens. Et s'il faudra rester à Lens, on restera, mais je ne ferme aucune porte et on verra ce qu'il va se passer cet été », a lancé Brice Samba en conférence de presse. De quoi alimenter encore plus les supputations sur son possible départ pour l'OM.