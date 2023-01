L’OM claque la porte, c'est non pour Moffi !

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

En pleine négociation avec le FC Lorient pour recruter Terem Moffi, l'OM a besoin de boucler l'arrivée d'un attaquant avant la fin du mercato hivernal. Si le transfert du Nigérian n'aboutit pas, les dirigeants marseillais ont déjà trouvé une alternative pour renforcer l'attaque phocéenne.

Désireux de recruter Terem Moffi, l'OM se heurte visiblement à la concurrence avec l'OGC Nice. Le journal L'Équipe explique que l'attaquant qui a inscrit 12 buts depuis le début de la saison en Ligue 1 préfère rejoindre les Aiglons. Une déception pour l'OM qui n'a pour l'instant réussi à recruter que Ruslan Malinovskyi en provenance de l'Atalanta Bergame. Selon RMC, c'en est bel et bien fini de la piste menant à Moffi, qui ne rejoindra pas Marseille cet hiver en raison de trop nombreux désaccords avec les clubs, le joueur et ses agents. Malgré ce nouvel échec des Marseillais, Pablo Longoria n'abdique pas et compte bien renforcer l'effectif avant la fin du marché des transferts. Marseille est attentif à la situation d'un jeune attaquant ghanéen qui suit les traces de Kamaldeen Sulemana. Selon les informations de Foot Mercato, l'OM est bien dans la course pour Ernest Nuamah.

L'OM a trouvé la nouvelle pépite ghanéenne

Jeune ailier polyvalent de 19 ans, Ernest Nuamah évolue en première division danoise, au FC Nordsjælland. Capable d'évoluer sur le côté gauche ou sur le front de l'attaque, Ernest Nuamah brille dans l'ancien club de Kamaldeen Sulemana. Auteur de 5 buts et 4 passes décisives en 16 matchs de championnat cette saison, le Ghanéen séduit plusieurs clubs européens dont l'OM. Évalué à 1,5 million d'euros par le site Transfermarkt, Ernest Nuamah pourrait quitter le club nordique pour une somme proche de 8 millions d'euros. Un transfert moins important que celui de Terem Moffi où Lorient réclame plus de 20 millions d'euros pour laisser partir son attaquant nigérian. L'OM mise sur la jeunesse et espère avoir trouvé une autre pépite de la Right to Dream Academy, un célèbre centre de formation ghanéen qui a récemment vu éclore Kamaldeen Sulemana, actuel joueur du Stade Rennais.