Brice Samba à l’OM, premier accord bouclé ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM continue de prospecter pour construire la meilleure équipe la saison prochaine. Pablo Longoria a trouvé un accord avec Brice Samba, et doit maintenant s'attaquer au RC Lens.

Pablo Longoria est déchainé cette semaine, et il multiplie les pistes pour apporter à Roberto De Zerbi l’équipe qui va lui convenir. Pau Lopez, jugé pas assez décisif, est poussé dehors, et pourrait rebondir du côté de Côme, promu en Serie A italienne. Pour le remplacer, l’OM pense à Brice Samba, et cette idée n’est pas tombée du ciel. C’est en effet le RC Lens qui est venu aux devants des dirigeants marseillais au début du mois de juin, en proposant le gardien international. Une volonté de s’en séparer liée au recrutement de Hervé Koffi en provenance de Charleroi, et le Burkinabé arrive pour être le numéro 1. Résultat, Brice Samba, formé à l’OM, est invité à se trouver un nouveau club.

A 30 ans, le gardien d’origine congolaise possède une belle cote sur le marché des transferts, même s’il sort d’une saison décevante. Moins performant, il a surtout montré ses limites en Ligue des Champions, et n’a pas réussi à porter les « Sang et Or » sur ses épaules comme la saison précédente. Néanmoins, Pablo Longoria le tient en haute estime et le fait que Didier Deschamps lui fasse toujours confiance au point d’en faire son numéro 2 chez les Bleus veut dire beaucoup à ses yeux.

Une grosse dépense de plus pour l'OM ?

Ainsi, l’OM et Samba ont pu discuter avec l’accord du RC Lens, et un terrain d’entente a été trouvé sur le salaire et donc le contrat du gardien de but, comme le relèvent les informateurs Adam Manseur et Marwen Belkacem. C’est toutefois encore loin d’être bouclé car il va désormais falloir trouver un accord avec le club nordiste, qui entend bien se montrer gourmand pour un des joueurs à la plus forte valeur marchande de son effectif. Le transfert pourrait tourner autour de 15 millions d’euros. Et malgré son gros appétit, Pablo Longoria ne pourra peut-être pas lâcher à chaque fois 15 ou 20 millions d’euros pour faire venir un joueur, même si quelques belles ventes sont encore envisagées en ce début de mercato.