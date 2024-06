Brassier-Balerdi, la défense de l’OM terrorise la L1

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Pendant que Leonardo Balerdi se rapproche d’une prolongation, l’Olympique de Marseille s’apprête à accueillir le Brestois Lilian Brassier. Sous les ordres de Roberto De Zerbi, ces deux défenseurs centraux pourraient former une paire redoutable.

Alors qu’il représente une belle valeur marchande cet été, Leonardo Balerdi ne sera pas vendu. Ce n’est pas du tout l’intention de l’Olympique de Marseille qui va plutôt prolonger son contrat. Le défenseur central de 25 ans, lié au club phocéen jusqu’en 2026, se dirige effectivement vers un bail de deux années supplémentaires. Mais en attendant la confirmation de cet accord en bonne voie, la direction olympienne va d’abord conclure le transfert du Brestois Lilian Brassier pour environ 10 millions d'euros bonus compris. Un joli coup à venir d’après son coéquipier Hugo Magnetti, bluffé par son évolution.

« Lilian, moi ce qui m’a le plus impressionné sur ces deux dernières années, c’est sa progression sur sa qualité de relance, a confié le milieu de Brest à Football Club de Marseille. C’est vrai qu’il a toujours été dur l’homme, dur à passer, il va très, très vite mais il a toujours manqué ce palier à la relance. Et franchement cette année, moi qui joue en plus de son côté un peu plus au milieu, il m’a régalé par des passes un petit peu cachées et tout. C’est, je pense, ce qui lui manquait. S’il vient à l’OM, il va apporter un très, très grand plus à cette équipe. »

Les attaquants de L1 sont prévenus

« Franchement, c’est une crème, c’est toujours la joie de vivre, bon vivant, il est respectueux et tout donc moi je m’entendais vraiment très, très bien avec lui, a poursuivi le natif de Marseille. Il a une forme d’assurance en lui qu'il dégage sur le terrain. Mais même quand on parle avec lui, il a une certaine, non pas une arrogance, mais il sait ce qu'il sait faire, il connait ses qualités. Et oui je pense qu’il a vraiment le bon rôle pour porter ce maillot. C’est sûr que si l’année prochaine la défense de l’Olympique de Marseille c’est Brassier-Balerdi, ça risque d’être dur pour les attaquants. » A l’inverse, cette association pourrait faire le bonheur du coach marseillais Roberto De Zerbi.