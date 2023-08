Brandao à l'OM, l'improbable retour

Dans : OM.

L'OM va connaître un début de saison de tous les dangers. Mais Pablo Longoria semble avoir fait le nécessaire au mercato pour renforcer les Phocéens comme il se devait.

Pablo Longoria a pas mal de travail sur le marché des transferts. Le président espagnol de l'OM veut encore ajuster certaines choses mais le principal a été fait. Marcelino et ses hommes auront leur premier test de la saison ce mercredi soir sur la pelouse du Pana lors de leur 3e tour préliminaire de Ligue des champions. Une qualification en C1 est des plus importantes pour les ambitions mais aussi les finances marseillaises. La saison prochaine, l'OM compte bien jouer sur tous les tableaux et décrocher un trophée. Peut-être que cela passera aussi par le retour de certains anciens au club. Il se murmure que Brandao serait concerné...

Dans des propos relayés par La Minute OM, l'ancien attaquant phocéen s'est exprimé sur un éventuel retour au club. Et le Brésilien a avoué que des contacts existaient bien : « Être entraîneur des attaquants à l’OM ? S’il y’a des opportunités pour travailler avec le club pourquoi pas. J’ai déjà discuté avec Pablo Longoria et le reste des dirigeants, j’attends la réponse ». Voilà qui est clair et qui ne manquera pas de faire réagir les fans phocéens, qui n'ont pas oublié le passage de Brandao sur la Canebière. Il a notamment fait partie de la campagne de Ligue des champions en 2012 qui a vu l'Olympique de Marseille éliminer l'Inter en huitièmes de finale. Brandao avait marqué un but mémorable suite à un enchainement improbable. En 116 rencontres disputées toutes compétitions confondues avec l'OM, le natif de Sao Paulo avait inscrit 31 buts. Certainement que son analyse du football mais aussi son expérience marseillaise serviraient aux attaquants de Marcelino.